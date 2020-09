Az étterembe járás most az egyik legnagyobb koronavírus-kockázat az amerikai járványügy szerint

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az amerikai járványügyi központ, a CDC álláspontja szerint a vásárlásnál és a fodrászhoz járásnál is nagyobb kockázatot jelent a koronavírus szempontjából, ha az ember étteremben eszik. A CDC csütörtöki tanulmányát azért is tette közzé, mert az Egyesült Államokban július vége óta megbízhatóan csökkennek a napi új esetszámok, ezért számos állam vezetője engedélyezte vagy engedélyezni tervezi a vállalkozások, különösen az éttermek megnyitását. Andrew Cuomo kormányzó például szeptember 30-tól hagyta jóvá, hogy korlátozások mellett ugyan, de megnyithassanak a New York-i éttermek, és zárt helyen is fogyaszthassanak a vendégek.

A CDC-jelentés mintájában szereplő 314 ember mindegyike felső légúti tüneteket mutatott, de csak körülbelül a minta felét találták fertőzöttnek a későbbi tesztek. A különböző járványügyi intézkedéseket követő államokból érkező résztvevőket kikérdezték, milyen társasági tevékenységekben vettek részt a megelőző két hétben.

Mint kiderült, a koronavírus-fertőzöttek és a negatív kontrollcsoport tagjai hasonló elfoglaltságokkal töltötték az időt: templomba és edzőterembe jártak, vásároltak. Egyetlen markáns különbség adódott csak a két csoport között: a fertőzött csapatban sokkal több – megközelítőleg kétszer annyi – ember számolt be arról, hogy beült valahová inni vagy enni, mint a másik társaságban.

A CDC szerint a magyarázat rendkívül egyszerű: a boltban és a templomban, ahogy a színházban is, nem nehéz a helyén tartani a maszkot, evés és ivás közben azonban ez igen nehezen kivitelezhető – mondta Todd Rice, a Vanderbilt Egyetem Gyógyászati Központjának egyetemi docense, a tanulmány egyik szerzője. A maszktalanság mellett evés közben meglehetősen közel is vannak egymáshoz az emberek, és ha zaj van, hangosan beszélnek egymás arcába az egy társaságba tartozók. A kutatás árnyoldala, hogy nem kérdezték meg a résztvevőket, zárt helyen vagy teraszon ettek-ittak-e.

Rice szerint ha az ember házon kívül étkezik, mostantól jobban oda kell figyelnie, hogyan csinálja. Rice Nashville-ben él, ahol az éttermek jelenleg 50 százalékos kapacitással működhetnek. Ő maga is többször beült vacsorázni az elmúlt fél évben, de néhány óvintézkedést mindig betart: amíg az asztalnál ül, és nem hozták ki az ételt, felveszi a maszkot; emellett csak olyan asztalhoz ül, ahol a szomszéd asztalok is üresek, illetve ha lehetséges, a kerthelyiségben kér helyet.

A járványügyi szakemberek továbbra is fenntartják, hogy a szabadtéri helyek kevésbé kockázatosak a fertőzés szempontjából. A CDC ajánlásai szerint az a legbiztonságosabb, ha az ember autós éttermekben, házhozszállítással vagy utcai árusoknál vásárol magának ételt.

