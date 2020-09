Pirocumulonimbus jelent meg Kaliforniában

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Füstviharfelhők, más néven pirocumulonimbusok jelentek meg a kaliforniai erdőtüzek felett: a Fresnóban pusztító tűzvész olyan intenzívvé vált, hogy egy saját felhőt hozott létre. Nagyobb vulkánkitöréseknél és tűzvészeknél eddig is előfordult hasonló, a mostani felhő viszont minden eddiginél magasabbra, 16764 méterre jutott. Neil Lareau, a Nevadai Egetem klímaszakértője szerint az Egyesült Államokban ennél nagyobb magasságban még nem figyeltek meg hasonló légköri jelenséget.

A NASA szerint a klímaváltozás miatt egyre intenzívebbé váló erdőtüzek miatt a füstviharfelhők is egyre gyakoribbá válhatnak, sőt, már eddig is gyakrabban fordultak elő, mint korábban hitték. Ez nem jó hír, ezek a felhők ugyanis hihetetlen távolságokra tudják eljuttatni az erdőtüzekben felszabaduló káros anyagokat. A problémán a távolság sem segít: az oxidálódó részecskék négyszer akkora károkat tudnak okozni a későbbiekben, mint a kibocsátás pillanatában, a szibériai erdőtüzek füstje pedig a nyáron már Alaszkát is elérte.

A füst terjedése egy szeptember elején készült felvételen Fotó: NASA

A sivatag szelleme

Aki olvasta May Károlytól A sivatag szellemét, azt nem lepi meg, hogy egyes esetekben a füstviharfelhők segíthetnek a lángok megfékezésében is. A regényben a gazemberek a sivatagon átvezető utat jelző cölöpök elmozdításával próbálják csapdába csalni a gyanútlan telepeseket, akik így szomjan halnának, ha nem lenne Old Shatterhand. Szerencsére van: a leleményes német felgyújtja a kaktuszokat, ennek köszönhetően pedig füstviharfelhő keletkezik, elered az eső, a banditák elégnek, a telepesek pedig nem halnak szomjan. Az eső persze eloltja a tüzet is, így a cölöptologatókat kivéve mindenki jól jár az esettel.

A kaliforniai tüzeknél ez sajnos nem ez történik, sőt, a pirocumulonimbusok csak tovább rontják az egyébként is eléggé siralmas helyzetet: a felhőkből származó csapadék el sem éri a földet, a villámok viszont további tűzfészkeket hozhatnak létre. A klímatudósok szerint a globális felmelegedés miatt egyre több óriási tűzvészre lehet számítani, így a mostani, az Egyesült Államokban 4,6 millió hektáron pusztító tűz még csak a kezdet.

Tovább rontja a helyzetet, hogy ezek a felhők is hozzájárulhatnak a klímaváltozáshoz, így pedig könnyen kialakulhat egy olyan ördögi kör, amiből nagyon nehéz lesz kiszabadulni: a felmelegedés kedvez az erdőtüzek kialakulásának, amelyek viszont gyorsítják a felmelegedést.

