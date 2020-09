Alulról is olvad az Arktisz jege

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Egy nemrégiben megjelent kutatás szerint nagyobb a baj az Északi-sark környékén, mint eddig gondolták: a melegedő tengervíz évente nagyjából egy méternyivel csökkenti a jégréteg vastagságát. Ez a folyamat Tom Rippeth, a Bangori Egyetem óceanográfusa, a tanulmány vezető szerzője szerint az elmúlt tíz évben a kétszeresére gyorsult, ráadásul a felszíni olvadással ellentétben egész évben kifejti a hatását.

Rippeth és társai szerint emiatt a víz hőmérsékletének emelkedése már nagyobb károkat okoz a sarki jégrétegben, mint a légkör felmelegedése. A meleg áramlatok az Atlanti-óceánból indulnak, majd a Golf-áramlat meghosszabbításaként érkeznek északra. A meleg tengervíz miatt Norvégia északi partjairól és északnyugat-Oroszországból már eltűnt a téli parti jégréteg is.

Az olvadással új hajózási útvonalak nyíltak meg, az Északi Tengeri Útvonal (Northern Sea Route) egyre fontosabb szerepet tölt be az orosz kereskedelemben. A jég eltűnésével viszont nagyobb egybefüggő vízterületek keletkeztek, amelyeken tovább melegedik a víz, ez pedig tovább gyorsítja az olvadást.

Már a sarkvidék sem a régi

Ezeket a melegebb áramlatokat általában egy hidegebb vízréteg választja el a jégtakarótól, de Rippeth szerint a felmelegedés fokozódásával ez megváltozik: ahogy nő az így alulra szorult víztömeg hőmérséklete, feljebb emelkedik, és eléri a jeget. Mindez az északi áramlatok erősödésével, a jégréteg fogyásával együtt pedig tovább rombolhatja a jeget – ezzel együtt pedig teljesen átalakíthatja az Északi-sark időjárását.

Rippeth szerint további vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy az átalakulás pontos menetét jobban megérthessük, két másik kutató, Laura Landrum és Marika M. Holland szerint azonben ez már be is következett. Az Egyesült Államok Nemzeti Légkörkutató Központjának (NCAR) adatai alapján a klímatudósok arra jutottak, hogy a terület klímája visszafordíthatatlanul megváltozott, ezért a sarkvidéki éghajlat definíciójának megváltoztatását javasolják. Az NCAR kutatói attól tartanak, hogy nem csupán definíciós kérdésről van szó: az északi jégsapka olvadása valószínűleg már megállíthatatlan, öngerjesztő folyamat, egy brit klímamodell szerint ráadásul nem is a távoli jövőben lesz csak jégmentes az Északi-sark, hanem már 2035-ben eltűnhet a jégréteg a nyári időszakokban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: