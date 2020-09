Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Az Egyesült Államok járványügyi központja, a CDC szeptemberi 16-i adatai alapján a COVID-19 halálos áldozatainak mindössze 6 százalékánál jelenik meg halálokként a koronavírus által okozott betegség, a fennmaradó 94 százalékban más halálokok is szerepelnek a halotti bizonyítványon. Az viszont félreértés, hogy a haláleseteknek csak 6 százalékát okozza a COVID-19, míg a többi esetben nem a fertőzés a valós halálok, hanem valami más betegség.

Roger Seheult kaliforniai orvos, aki COVID-19 betegeket is ellát, és a MedCram YouTube- csatornán a járvány kezdete óta osztja meg a legújabb orvosi fejleményeket. Ismertetései a legmegbízhatóbbak közé tartoznak COVID-19 ügyben. Gyakorló orvosként Seheult tudja, hogyan kell kitölteni a hivatalos dokumentumokat, és azt állítja, hogy az amerikai halotti bizonyítványok 6 százalékát egész egyszerűen rosszul töltötték ki.

Senki sem közvetlenül a vírusfertőzésbe hal bele

A COVID-19-betegek esetében a halál közvetlen oka rendszerint szívleállás, fulladás, agyi érkatasztrófa (stroke) vagy akut légúti distressz-szindróma (ARDS). Ez az, amiben a beteg közvetlenül meghalt, és ez kerül a halotti bizonyítványon a közvetlen halálok rubrikába. Ezeket a közvetlen halálokokat viszont valami előidézi.

Az akut respirációs distressz-szindrómát (a tüdő kiterjed gyulladása következtében légzéselégtelenség lép fel) például okozhatja vírusfertőzés, súlyos tüdőgyulladás, mérgező gáz vagy füst belégzése, de akár hasnyálmirigygyulladás is. Az amerikai halotti bizonyítványon a közvetlen halálok mellett a halálhoz vezető okokat (állapotokat) is fel kell sorolni. Például amennyiben az ARDS az elsődleges halálok, amihez tüdőgyulladás vezetett, azt feltüntetik a halálokok között akkor is, ha a SARS-CoV-2 fertőzés már korábban fennállt, és akkor is, ha az ARDS a vírusfertőzés miatt lépett fel. A hivatalos dokumentumokon fel kell továbbá tüntetni, hogy mi okozta a tüdőgyulladást. A SARS-CoV-2 okozhat tüdőgyulladást, és ha az orvosnak nincs oka feltételezni, hogy más váltotta ki (például a pácienst eleve bakteriális tüdőgyulladással kezelték, és a kezelés kezdetekor még nem fertőződött meg a vírussal), akkor a halottvizsgálati bizonyítványra rákerül a COVID-19 bejegyzés.

A CDC által felsorolt egyéb betegségek között 77 ezer személynél tüdőgyulladás is fennállt, 24 ezer főnél ARDS, 62 ezer főnél fulladás; 22 ezer betegnek leállt a szíve, 11 ezernek szívritmuszavara volt, 12 ezernek pedig szívelégtelensége. Mivel mindezek felléphetnek a SARS-CoV-2-fertőzés következményeként, az időbeni egybeesés miatt feltételezhető, hogy a fertőzés nélkül nem következtek volna be. Mivel ezek voltak a közvetlen (vagy legalábbis magához a SARS-CoV-2-fertőzéshez képest közvetlenebb) halálokok, a hivatalos dokumentumba és a statisztikába bekerülnek, de nem csökkentik a COVID-19 betegség súlyosságát.

Az alapbetegség nem jelenti, hogy abba bele kell halni

Sok olyan komorbiditás, azaz társult betegség létezik, amely hozzájárulhat a COVID-19 kiteljesedéséhez, súlyosságához; ezek zöme olyan krónikus betegség, mint az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség vagy a demencia, ami ha nem is járul hozzá közvetlenül a halálhoz, de a predikciós modellek szerint hozzájárulnak a COVID-19 súlyosabb lefolyásához vagy halálos kimeneteléhez, miközben nem biztos, hogy ezek az alapbetegségek fertőzés nélkül önmagukban az illető halálához vezettek volna. Innentől az orvosnak kell mérlegelnie, hogy mely fennálló állapotok járulhattak hozzá a halálhoz, és melyek nem.

Vannak egyértelmű esetek. Amennyiben valakinek régi csonttörése vagy szalagszakadása van, az fennálló egészségügyi problémának számít ugyan, de nem fogja súlyosbítani a SARS-CoV-2-fertőzés lefolyását, és nem is fog bekerülni a halotti bizonyítvány azon rubrikájába, amelyben az ilyen egyéb állapotok feltüntethetők. Hasonlóan egyértelmű eset, ha valaki súlyos sérülésbe halt bele. Egy autóbalesetben elhunyt személy esetében, akinek a szervezetében amúgy kimutatható a SARS-CoV-2, biztosak lehetünk abban, hogy nem a vírusfertőzés okozta a halálát. Ilyen esetekben egyértelmű, hogy az autóbalesettel járó trauma lesz a halálok.

A többlethalálozás mutatja a járvány okozta valós károkat

Az alapbetegségek és komorbiditás hangsúlyozása sajnálatos módon lehetővé teszi a betegség hatásának bagatellizálását, miközben a járvány hatása a a halálesetek emelkedő számában is tetten érhető. Számos, a járvány által sújtott országban, így az USA-ban és az Egyesült Királyságban jelentősen emelkedett az elhunytak száma a korábbi évek hasonló időszakához képest. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy ez a különbség sem mutatja pontosan a járványban elhunytak számát. A lezárások következtében csökkenő autóforgalom következtében például csökkent az autóbalesetben elhunytak száma. Ellenkező előjelű hatása lehet annak, hogy a lezárások miatti nehézkesebb hozzáférni az egészségügyi ellátáshoz, de például a szigorú lezárásokat nem eszközlő Svédországban is tapasztalható többlethalálozás, ami nem róható fel annak, hogy a lakosok nem jutottak el orvoshoz.

A szerző biológus kutató.



támogasd a munkánkat rendszeresen – számít a segítséged! Ha tetszik, amit csinálunk, ha te is fontosnak tartod, hogy magyar nyelven legyen egy okos és közérthető lap, ami nem a politikai barikádok csatazajáról tudósít, hanem a ránk váró – bátran mondjuk ki, ez az év is megmutatta, mennyire nem túlzás ez – civilizációs kihívásokkal foglalkozik, ami fel meri tenni a jövőnkkel kapcsolatos igazi kérdéseket, és meg is mutatja a modern tudomány válaszait mindezekre, nos ha ez szerinted is olyan égetően fontos, ahogy mi gondoljuk: heroikus munkát végző öt újságíróval, sok tucatnyi kutatóval és csak egy egészen kicsi kiadóval a hátunk mögött, akkor

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: