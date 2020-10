Attenborough és Vilmos herceg létrehozták a környezetvédelem Nobel-díját

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Sir David Attenborough, a világ legismertebb környezetvédője és Vilmos herceg, a világ legismertebb hercege összefogtak a bolygó védelméért: egy ötvenmillió fontos környezetvédelmi alapot hoztak létre, amellyel az innovatív környezetvédelmi törekvéseket akarják támogatni. Az Earthshot Prize az eddigi legnagyobb ilyen célú támogatás, az alapítók azt remélik, hogy idővel a környezetvédelem Nobel-díjaként fogják majd emlegetni.

A díj a John F. Kennedy által meghirdetett Moonshot-programról kapta a nevét, csak itt nem az a cél, hogy embert juttassanak a Holdra, hanem az, hogy megtartsák az embert a Földön. Vilmos herceg szerint akkor, ha minden változatlanul marad, visszafordíthatatlan károkat okozunk a bolygónak, ha viszont az emberiség kihasználja a benne rejlő lehetőségeket, a következő tíz évben megváltoztathatjuk az emberiség és a Föld jövőjét.

Öt kategória, ötmillió font

A díjat egy mindeddig példátlan nemzetközi összefogás finanszírozza, a támogatók között szerepel Jack Ma alapítványa és a Marc és Lynne Benioff jótékonysági alapja is, de a támogatók között ott van a WWF és a Greenpeace is. A díjat öt kategóriában osztják majd ki tíz éven keresztül, mindegyik nyertes egymillió fontot fordíthat majd a nyertes projektre. Az öt kategória:

A környezet védelme és helyreállítása

A levegő védelme

A tengerek védelme

A környezetszennyezés visszaszorítása

A klíma védelme

Attenborough szerint olyan projektekkel is lehet majd pályázni, amelyek elsőre meglepőnek vagy hülyeségnek tűnnek: könnyen lehet, hogy hosszabb távon ezek is hasznosnak bizonyulnak majd globális szinten. Vilmos herceg szerint a díj ösztönözheti azokat is, akik szeretnének valamit tenni a bolygó megmentéséért, de eddig nehezen indultak neki. Vilmos szerint az utolsó pillanatban vagyunk: a korallzátonyok pusztulnak, az őserdőt kivágják, a sarkvidék pedig soha nem látott mértékben olvad.

Példátlan pusztítás, példátlan összefogás

Ha nem lenne elég egy herceg és egy lovaggá ütött zoológus, a díj népszerűsítéséhez nagykövetként különböző hírességek is csatlakoznak majd a világ minden tájáról. Attenborough szerint itt élet-halál kérdésről van szó: a természetbúvár arra figyelmeztet, hogy az emberiség történetében mindeddig példátlan katasztrófa a bolygó pusztítása. Az Earthshot egyelőre nem fogalmaz meg konkrét elvárásokat: az alapítók azt remélik, hogy a díj hatására olyan ötletek születnek majd, amelyek 2030-ra érezhetően javítanak majd a Föld állapotán.

A díjra november elsejétől nevezik majd a jelölteket, az öt szerencsés nyertest jövőre tüntetik ki Londonban. A következő tíz évben minden alkalommal máshol rendezik meg a díjátadót, ezzel is hangsúlyozva, hogy nem lokális, hanem globális problémákra keresnek megoldásokat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: