A környéken már öt ország zárta be az iskolákat legalább részlegesen, Magyarország tovább zakatol

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

A közép-kelet-európai régióban mindenhol meredeken emelkedik az aktív koronavírus-fertőzöttek száma, a járványgörbe az összes környező országban régen túl van a tavaszi első hullám maximumán.

A WHO ajánlása szerint akkor tesztelnek eleget egy ország egészségügyi hatóságai, ha 5 százalék alatt marad a pozitív tesztek aránya: ezt hét országban teljesítik, köztük Szlovákiában, ahol múlt hétvégén két nap alatt az ország felnőtt lakosságának kétharmada esett át mintavételen. Magyarországon a ráta jelenleg 8,27 százalékos.

Az elmúlt két hónap térképeit egymás mellé téve jól látszik, hogyan robbant be a járvány második hulláma a régióban.



Már Olaszországtól Ukrajnáig húzódik a járványban legsúlyosabban érintett országok sora. A pirossal jelzett országokban rengeteg az aktív fertőzött. Arányuk a vizsgált régión belül csak Görögországban (77,26 százalék) és Szlovákiában (75,69 százalék) magasabb, mint Magyarországon (73,69 százalék).



Az alábbi térképen jól látható, hogy az elmúlt 3 hétben jelentősen megnőtt az aktív esetek aránya.



A súlyos esetek arányában nem történtek nagy változások az előző hetekhez képest, továbbra is Moldovában és Törökországban kerülnek kiugróan nagy számban lélegeztetőgépre COVID-betegek, ami leginkább arra utal, hogy az összes fertőzött valós száma ezekben az országokban jóval nagyobb a hivatalosnál.



Járványintézkedések a régióban, avagy máshol is szabad meccsre járni?

Magyarországon szerda éjféltől léptek életbe új szabályok, egyebek mellett az éjfél és hajnali 5 óra közötti kijárási tilalom, a fizetős parkolás eltörlése, a diszkók és az állókoncertek rendezésére alkalmas koncerttermek bezárása, a mozikban, sporteseményekben és színházakban a ritkított ülésrend.

A környező országokban és a V4-tagállamokban a következő korlátozások érvényesek jelenleg:

Ausztriában a kijárási tilalom este 10-től reggel 6-ig tart, emellett egy hónapra bezártak az éttermek, múzeumok, színházak, mozik és edzőtermek, nyitva maradtak viszont a parkok, könyvtárak és archívumok. Középiskolától fölfelé digitális oktatást vezettek be. A temetéseken legfeljebb 50 fő vehet részt, egyéb esetekben a szabad ég alatt legfeljebb 6 fő gyülekezhet.

Szlovéniában csak a nélkülözhetetlen árucikket árusító üzletek maradhatnak nyitva,

az éttermekből csak kiszállítás van. Jövő héttől, az őszi szünet után az iskolákat is bezárják, továbbá utazási korlátozásokat vezettek be. Itt is él a kültéri összejövetelek hat fős létszámkorlátja.

Horvátországban, mint a fenti térképeken is látszik, kisebb az aktív esetek aránya, így a gazdasági érdekekre hivatkozva egyelőre kivárnak az intézkedések szigorításával.

Szerbiában a napokban döntenek az országos szigorításról, Újvidék már korábban korlátozásokat vezetett be.

Romániában jövő hétfőtől kötelező a kültéri maszkviselés, és minden iskola online oktatásra tér át. Ahol lehetséges, a munkahelyek is home office-ba vonulnak, tehát a tavasziakhoz hasonló korlátozásokat vezetnek be. Az üzletek este 9-kor bezárnak,

az éjszakai kijárást korlátozták, és megtiltották a baráti összejöveteleket.

Ukrajnában néhány szigorítást vezettek be, például előírták a maszkhasználatot közösségi terekben.

Szlovákiában – az ország kétharmadának letesztelése után – kültéren is kötelező maszkviselést vezettek be, 9 és 11 óra között külön bevásárlási sávot alakítottak ki a 65 év felettieknek. Minden mozi, színház, uszoda, edzőterem bezárt, az éttermeknek, kávézóknak pedig csak a terasza lehet nyitva, illetve kiszállításra főzhetnek. A társasági életet 6 főben korlátozták.

Csehországban – ahol a régióban Bosznia-Hercegovina (428) után a legmagasabb (404) az egymillió főre jutó COVID-halálesetek száma – nemcsak kültéren, hanem még autóban ülve is kötelező lett a maszkviselés. A kijárási tilalom ott este 9-től kezdődik (és hajnali 5-ig tart), az iskolák bezártak, és csak a létszükségleti termékeket árusító boltok működhetnek, de este 8-tól hajnali 5-ig ezek sem nyithatnak ki. Ahol lehet, home office-t vezettek be a munkáltatók, sőt a hivatalok is csak heti két nap, öt órában működnek.

Lengyelországban előírták a kötelező maszkviselést kültéren is, minden oktatási intézmény digitális oktatásra állt át, kivéve az alsós évfolyamok, a kulturális rendezvények pedig negyedházzal működhetnek. Legfeljebb öt fős társaságok gyülekezését engedélyezik, a zenés-táncos szórakozóhelyeket pedig bezárták.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: