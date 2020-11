Évtizedeken belül egymás gondolataiban olvashatnak a katonák

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Áttörést értek el az agyi impulzusok dekódolásában az amerikai hadsereg kísérletében. Az eredmények az első lépést jelenthetik afelé, hogy a jövő katonái csöndben, pusztán agyi jelekkel kommunikáljanak a műveletek közben.

A hadsereg kutatási irodája által 6,25 millió dollárral finanszírozott, öt évig tartó kísérletben sikerült elkülöníteni a többitől azokat az agyi jeleket, amelyek a tetteket és a viselkedést irányították. A kutatócsoportnak egy algoritmus és komplex matematikai műveletek segítségével sikerült azonosítani a mozgás, illetve a viselkedés szempontjából releváns jeleket, majd el is különíteni ezeket a többitől. Ehhez előzőleg egy újra és újra labdáért nyúló kísérleti majom agyi ingerületeit tapogatták le.

„Nemcsak mértük a jeleket, hanem le is fordítottuk őket” – emelte ki a kutatás lényegi eredményét Hamid Krim informatikus professzor, a hadsereg kutatási irodájának programvezetője. A hadsereg szeretne eljutni odáig, hogy a gép visszajelzést is küldhessen a katonák agyába, hogy módosíthassanak viselkedésükön, mielőtt valami bekövetkeztetne – ezáltal a háborúkban éles helyzetekben is védeni lehetne őket. Krim erre azt a példát hozta, hogy a stressz és a fáradtság jelei hamarabb észlelhetők az agyban, mint hogy az ember egyáltalán észre venné, hogy milyen állapotban van, így tehát, ha működne az oda-vissza rendszer, a katonákat arról is értesíteni lehetne, hogy ideje pihenniük. Krim szerint csak a képzelet szab határt az eredményeikben rejlő lehetőségeknek.

További lehetséges bevetési terület lehet a katonák közötti csendes kommunikáció, ami úgy mehetne végbe terepen, hogy a számítógép olvasná a katonák agyát, így azon keresztül „beszélhetnének”. Krim szerint ez úgy történne, hogy az egyik katonánál lévő számítógép, ami lehet akár a mobiltelefonja is, olvasná, amit gondol az éppen történtekről, és ezt a gép továbbítaná a társa számítógépére, ami pedig átadná az üzenetet a másik katonának.

Krim azért hűtötte is a kedélyeket: szerinte még évtizedekbe telik, amíg a ma még kezdetleges (bár ámulatba ejtő) agy-számítógép interfészek harctéren is bevethetővé válnak. Rövid távon a hadseregnek fejlesztő kutatócsoportnak egyelőre az a célja, hogy ne csak a mozgást irányító ingerületeket tudják azonosítani. Ha ez megvan, akkor meg kell tanulni olvasni is ezeket, majd az eredményeket szavakba foglaltatni a géppel. Krim szerint olyasmi ez, mint amikor előbb a szókincset veszi fel az ember, aztán megtanulja az ábécét, hogy végül képes legyen írásban fogalmazni. A végső cél, hogy kifejlődjön egy olyan számítógép, amely képes kétirányú kommunikációt folytatni az emberi aggyal.

A kutatást a Dél-Kaliforniai Egyetem kutatói vezették, de a Kaliforniai Egyetem (Berkeley, Los Angeles), a Duke Egyetem és a New York Egyetem szakértői is részt vettek benne, akárcsak néhány tengerentúli partner az Essexi Egyetemről, Oxfordból és az Imperial College-tól.

