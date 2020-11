Lebénult emberek agyába ültettek egy eszközt, amelyen keresztül a gondolataikkal internetezhetnek

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Új riválist kapott Elon Musk Neuralinkje és az agy-számítógép interfészekben szintén nyomuló Facebook: az ausztrál Senstrode nevű készüléket már két lebénult beteg agyába is sikeresen beültették, és a páciensek a segítségével képesek lettek az üzenetküldésre és az internetezésre.

A kisebb gemkapocs méretű eszközt a legelső emberen végzett kísérletben olyan alanyok kapták meg, akik motoneuron-betegségben (más néven amiotrófiás laterálszklerózisban) szenvednek, és nem tudják mozgatni a kezeiket. A Journal of NeuroInterventional Surgery folyóiratban publikált tanulmány szerint a készülék sikeresen továbbította az agyhullámokat a két páciens testén kívülre, így lehetővé vált számukra a korábban elérhetetlen feladatok elvégzése.

„Ez volt a legelső ilyen operáció, ezért nem garantálhattuk a sikerességét, de a műtét mindkét esetben jobban sikerült, mint amire számítottunk” – mondta egy közleményben Peter Mitchell, a Melbourne-i Királyi Kórház neuroradiológusa, aki szakértőként vett részt a kísérletben.

Az eszközt az agy motoros kérge melletti vérekereken keresztül ültették be az alanyokba, a nyakba vágott apró metszésből kiindulva. „A procedúra nem egyszerű, a két esetünkben is voltak anatómiai eltérések, mindenesetre az alanyaink néhány napon belül elhagyhatták a kórházat, ami azt mutatja, hogy a műtétet gyors felépülés követi” – számolt be Mitchell.

A páciensek ezután egy egyszerű Windows 10 rendszert irányítottak mindössze két külső eszköz, egy mellkasra rögzített jeltovábbító és a kurzor navigálásához szükséges szemmozgáskövető segítségével. A gépi tanulási rendszernek köszönhetően olyan kombinatív műveletek is könnyen elérhetővé váltak, mint a zoomolás vagy a helyi menü előhívása. A kattintások pontosságát mérő teszten 92 és 93 százalékos eredményt ért el a két alany.

Így egér és billentyűzet használata nélkül tudtak olyan dolgokat elvégezni, mint SMS-ek és emailek írása, a netbankolás vagy az internetes vásárlás.

A Melbourne-i Egyetem és más kutatóintézetek mellett a Synchron Australia nevű cég által fejlesztett Stentrode készüléket a kutatók szeretnék minél több emberen tesztelni, mielőtt reményeik szerint néhány év múlva széles körben is bevethető gógyászati eszközzé válik. Az ausztrál kormány nemrég 1,48 ausztrál dollárral támogatta a kutatást, hogy Új-Dél-Wales és Queensland államok kórházaiban is végezzenek kísérleteket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: