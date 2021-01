Márványozott műhúst növesztettek Kanadában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Új szereplő törhet be a műhúspiacra: a McMaster Egyetem kutatói egy új eljárással olyan húst állítanak elő, amelyben pontosan szabályozható a zsírtartalom, így a vásárlók ugyanúgy megválaszthatják majd, hogy mennyire legyen márványozott az általuk választott darab, mint ahogy a tej zsírtartalmáról is dönthetnek a boltban.

A kutatók szerint a növekvő húsfogyasztás miatt szükség van a fenntartható, alternatív húspótlékokra, ez a módszer pedig minden eddiginél jobban modellezi a valódi húst. A módszerrel négy nap alatt lehet ehető húst növeszteni, amely lehet sovány és zsíros is, így elméletileg a csirkemelltől a császárszalonnáig bármit elő lehet így állítani.

Ravi Selvaganapathy és Alireza Shahin-Shamsabadi, a tanulmány szerzői a módszer leírásához laboratóriumi körülmények között előállított egérhúst használtak, de az eljárást kipróbálták már nyúlhússal is. A műhús készítéséhez először izom- vagy zsírsejtekből álló, vékony lapokat állítanak elő, majd ezeket egymásra helyezik vagy összehajtják, és hagyják, hogy összeforrjanak, így hozzák létre a zsírcsíkokat az izomszövetben.

Egérrel és nyúllal bevált

Selvaganapathy szerint az így kapott szövet állagra és ízre is pont olyan, mint a valódi hús, igaz, a kutatók csak a műnyulat kóstolták meg, a műegeret nem. Elméletileg nincs akadálya annak, hogy ugyanezzel a módszerrel marhát, disznót vagy csirkét állítsanak elő, az így kapott termék ráadásul fenntarthatóbb, gyorsabban előállítható és olcsóbb lenne, mint az állattartásból származó hús.

A kanadai kutatók termékének több vetélytárssal is meg kell majd küzdenie, ha be akar törni a műhúspiacra: az állattartás ökológiai lábnyomának töredékéért előállított termékek egyre népszerűbbek a piacon. Az előrejelzések szerint a 2020-as évek végére a növényi alapú vagy állati sejtekből előállított műhúsok ára átlagosan az ötödére esik vissza, a hagyományos termékek iránti kereslet pedig csökkenni fog. Selvaganapathy azt reméli, hogy a hús-zsír arány finomhangolásával az ő műhúsuk népszerűbb lesz a hagyományos húst fogyasztók körében, a kutatók ezért létrehoztak egy startupot is a gyártására.

