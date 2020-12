Szingapúrban engedélyezték a csirkementes laborcsirke fogyasztását

Támogasd a Qubit munkáját! Nincsen túlélhető és fenntartható jövőnk tudomány nélkül, ahogy nekünk sincsen nélkületek.

Világszerte dübörög a műhúspiac: miközben nemrég még csak érdekességnek számított az állatmentes hús ötlete, most már a legnagyobb gyorsétteremláncoknál is egyre elterjedtebb a húspótlók használata. Londonban november elején vegán hentes nyílt, már az itthoni Burger Kingekben is kapható a Rebel Whopper, amelyhez a növényi húspogácsát egy hágai cég gyártja, a McDonald’s is bejelentette, hogy szintén műhússal támad, a KFC pedig tavaly vágott bele a csirkeszárny-szintetizálásba.

Létezik már kézműves Beyond Meat-burger, az Aldiban és a Lidlben itthon is kapható a növényi alapú műhúspogácsa. Barcelonában növényi alapú steakkel kísérleteznek (kár, hogy állítólag nem finom), az amerikai BiteLabs pedig azt ígéri, hogy a jövőben akár szintetikus elefánt-, zebra- vagy emberhúst is fogyaszthatunk.

Igazi műcsirke

Ezekre az ajánlatokra licitált rá az amerikai EatJust: az előbb felsorolt borsó- vagy szójafehérjéből készült húspótlók helyett valódi csirkehúst ígér a fogyasztóknak, méghozzá úgy, hogy ehhez egyetlen állatnak sem kell elpusztulnia. A cég sejtgazdaságokban állítja elő az izomrostokat, az ehhez szükséges sejteket pedig élő csirkéktől, biopsziával veszik le. A sejteket ezután bioreaktorokban szaporítják, míg végül a csirke megkerülésével csirkefalatkák készülnek belőlük. A terméket először Szingapúrban dobják piacra, a cég közleménye szerint már előrehaladott tárgyalásokat folytattak egy étteremmel a falatok hasznosítására, idővel pedig szélesebb körben és kiskereskedelmi forgalomban is hozzáférhetővé teszik majd az új műhúst.

Az EatJust közleménye szerint húsz adagnyi csirkefalatot tenyésztettek ki a most elfogadott recept alapján, ezek alapján az így előállított hús egyenletes minőségű, ráadásul antibiotikumokat sem tartalmaz. Josh Tetrick, a cég ügyvezetője szerint azért debütál épp Szingapúrban a műcsirke, mert az ország mindig nyitott volt az innovatív megoldásokra – de ennek ahhoz is lehet némi köze, hogy Szingapúr az élelmiszerszükségletének 90 százalékát importból fedezi.

A csirkementes jövő

A korábban Just Foods néven futó vállalat először tollból készült műcsirkével kísérletezett, ezután döntött a biopsziából származó élő sejtek felhasználása mellett. A cég másik zászlóshajója a növényi alapú műtojás, az ázsiai piactól pedig különösen sokat várnak: a térségben egyre nagyobb igény mutatkozik a húspótló termékekre, ezt pedig csak tovább fokozta a COVID-19 miatti aggodalom.

A műhúsbiznisz persze a járványtól függetlenül is egyre erősödik: az állattartás ökológiai lábnyomának töredékéért állíthatók elő a húspótló termékek, amelyek egyre nagyobb szerepet játszanak a globális húspiacon. Az előrejelzések szerint a mesterséges húsok ára a 2020-as évek végére az ötödére esik majd vissza, miközben a hagyományos termékek iránti kereslet csökkenni fog, az állattenyésztési és halászati ágazat pedig a felére-harmadára csökken.

