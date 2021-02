14 éven belül leáll a benzines és dízelautók eladásával a General Motors

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ambiciózus célt tűzött ki maga elé a legnagyobb régi amerikai autógyártó, a General Motors. Múlt héten jelentették be, hogy 2035-ig leállnak a benzinnel és dízellel működő autók és városi terepjárók eladásával.

Ez már csak azért is bátor vállalás, mert jelen pillanatban a benzines és dízeles járművek teszik ki a GM forgalmának döntő részét, az elektromosok még sehol sincsenek. A siker azon is múlik, hogy mennyire sikerül felpörgetni az elektromos autók gyártását.

A vállalat vezérigazgatója, Mary Barra bejelentése szerint a GM 2040-ig válik karbonsemlegessé, és mivel kibocsátásának 75 százaléka a kipufogócsövekből jön, a benzinnel és gázolajjal működő autók leépítése jó kezdő lépésnek tűnik. A következő 20 évben ettől még a működésüket is karbonsemlegessé kell tenni.

2011-ben a GM még a világ legnagyobb autógyártója volt, 2017-es adatok szerint hétmillió legyártott autóval már csak a negyedik volt a Toyota, a Volkswagen és a Kya/Hyundai után. Piaci értékét tekintve a GM csak a hetedik, ebből a szempontból a legnagyobb gyártók listáját leküzdhetetlennek tűnő előnnyel vezeti a Tesla.

A GM mostani vállalása azért is különleges, mert a benzines, dízeles járművek eladásának tilalmához kapcsolódó határidők többségét eddig kormányok jelölték ki, Kalifornia például ugyancsak 2035-ig vezeti ki a benzin- és dízelüzemű járműveket, ahogy a szövetségi járműflotta elektromosítását is Joe Biden új amerikai elnök tűzte ki. Most, hogy az autóiparból jött a kezdeményezés, talán nem kizárt, hogy nagyobb lendületet kap a közlekedési szektor dekarbonizációja.

A GM korábban bejelentette, hogy 27 milliárdos befektetéssel 2025-ig felfuttatja elektromos és önvezető autói gyártását, ugyanabban az évben harminc teljesen elektromos járművet terveznek piacra dobni. A cég arra az új elektromosjármű-akkumulátorra alapozza reményeit, amely a Tesláéval vetekedő távolságra, 664 kilométerre juttatja el a járművet egyetlen feltöltéssel.

A közeljövőben a GM két új elektromos autóval rukkol elő, a Cadillac Lyriq SUV-t 2022 végén, a GMC Hummer EV-t 2021 végén kezdik el gyártani. A nagyvállalat a kritikák szerint túl későn dobja piacra új modelljeit, míg más gyártók rohamtempóban juttatják el a vevőkhöz elektromos járműveiket – bár a cég már a kilencvenes években megpróbálkozott egy elektromos kupé gyártásával.

