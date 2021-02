Melegszik a tenger, költöznek a cápák

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az óceánok felmelegedése miatt a cápáknak is költözniük kell: a nagy fehérek fiatal példányai 600 kilométerrel északabbra is felbukkantak, mint ahol eddig nevelkedtek. A változáshoz mindössze néhány évre volt szükség, 2014-ben még jóval szűkebb területen szaporodtak az állatok, mint most. A cápáknak megfelelő vizek összterülete mindeközben csökken, így több ragadozó jut kevesebb prédára, az élőhely áthelyeződése miatt pedig olyan ökoszisztémák is veszélybe kerülhetnek, ahol eddig nem volt jelen a csúcsragadozó.

Kyle Van Houtan, a kaliforniai Monterey Bay Aquarium kutatója, a tanulmány egyik szerzője szerint itt nem csak a cápákról van szó: az, hogy új területeken bukkantak fel az állatok, az egész óceán átrendeződéséről árulkodik. Az élőhelyek változása az egész bolygó vizeiben megfigyelhető, és egyelőre megjósolhatatlan, hogy milyen hosszú távú következményekkel jár majd. Malin Pinsky, a Rutgers Egyetem kutatója szerint a probléma a mangrovefáktól a tőkehalfélékig egy sor különböző fajt érint, a cápára viszont már az emberek is jobban felfigyelnek, a prédáról nem is beszélve.

Nem jó ez a vidráknak

A nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias) a 15-22 fokos vizet kedveli a legjobban. A felnőtt állatok képesek alkalmazkodni valamivel hűvösebb körülményekhez is, a fiatalok azonban nem tudják megfelelő szinten tartani a testhőmérsékletüket a hidegebb vízben, ezért is különösen árulkodó jel a felbukkanásuk az északibb vizekben. A kutatók attól tartanak, hogy az állatok idővel akár az emberre is veszélyt jelenthetnek, de az eddig cápátlan területek védett állatainak mindenképpen van miért aggódniuk, az elmúlt évben például több alkalommal is jelentették, hogy a fiatal állatok tengeri vidrákat (Enhydra lutris) zsákmányoltak.

Van Houtan szerint a fiatal példányok elsősorban hallal táplálkoznak, így a vadászterületük változása miatt a kutatók a halállomány csökkenésére számítanak. Egy korábbi kutatás szerint a melegedő vizek bátrabbakká is teszik a cápákat, Van Houtan ezért is tart attól, hogy a fiatal példányok esetleg tévedésből emberre is támadhatnak, a turisták ugyanis legalább annyira kedvelik a melegebb vizet, mint a ragadozók – igaz, a kaliforniai cápatámadások száma 1950 óta 91 százalékkal csökkent.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: