WHO: Valószínűleg már 2019 októberében keringett a koronavírus Kínában

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyomozói szerdán befejezték azt a két hétig tartó vizsgálódást, amely során a COVID-19 járvány eredetét kutatják. Eddig nagyjából annyiról számoltak be, hogy valószínűleg denevérektől ered a vírus, 2019 vége felé kezdett el terjedni, illetve rendkívül valószínűtlennek tartják azt a lehetőséget, hogy nem a vadonból, hanem a vuhani virológiai laboratóriumból ered, ezért ezt nem is vizsgálták tovább.

Most azonban a Wall Street Journal információ szerint meglepő megállapításra jutott a csapat: arról számoltak be, hogy Közép-Kínában (itt található a Vuhannak otthont adó Hupej tartomány is) legalább 90 ember került kórházba a koronavírus-fertőzésre emlékeztető tünetekkel már két hónappal a COVID-19 járvány hivatalos kitörési dátuma (2019. december) előtt. Megjegyzik, hogy hivatalos forrásból egyelőre még nem teljesen megerősített az információ, ezért további vizsgálatok szükségesek.

A kínai hatóságok azt jelentették a WHO küldöttjeinek, hogy a közelmúltban a szóban forgó 90 közül nagyjából 60 emberen elvégezték az antitest-tesztet, de nem találták a COVID-fertőzés nyomát. A WHO szerint azonban mivel a feltételezett fertőzések már több mint egy éve történtek, nagy esély van rá, hogy a fertőzésről árulkodó és védettséget jelentő antitestek már nincsenek a szervezetükben. A WHO arra kéri a kínaiakat, hogy a 2019-ben vett vérmintákon is futtassák le a tesztet, de a hatóságok azt állítják, a vérbankban tárolt korai minták tesztelésére nincs engedélyük.

A vuhani virológiai intézet előtt biztonsági őrök állnak, miközben bent a WHO küldöttjeit látják vendégül (2021. február 3.) Fotó: HECTOR RETAMAL/AFP

Ha a WHO eredményei beigazolódnak, az azt jelentené, hogy a kínai narratíva megdőlt, és az első emberi fertőzés nem 2019 decemberében, hanem már legkésőbb az év októberében megtörtént – ez magyarázatot adna azokra a feltételezésekre, amelyek szerint már Európába is korábban megérkezett a járvány.

Egy 2020 decemberében bemutatott jelentés szerint például Olaszországban már 2019 novemberében észlelték a fertőzést, a Harvard Egyetem kutatói pedig műholdas felvételek alapján állították, hogy 2019 augusztusától kezdett meredeken emelkedni a vuhani kórházak forgalma, ami aztán decemberben tetőzött.

Kína egyelőre minden vádat hárít, ami már csak annak fényében sem meglepő, hogy miután 2020-ban, a kommunista államberendezkedésből fakadó szigorú intézkedések révén a világ többi részéhez képest hamar túllendültek a járvány első hullámán, elkezdték azt a narratívát terjeszteni, hogy nem is Kínából ered a vírus.

