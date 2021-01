Egy éve jelentették az első COVID-19 miatti halálesetet Vuhanból, és ott már működik a normálisra emlékeztető élet

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Pontosan egy éve történt, hogy Kína végre a nemzetközi nyilvánosság orrára kötötte, hogy meghalt egy ember egy új, tüdőgyulladást okozó vírus miatt. 12 hónap alatt további 1,9 millió ember életét követelte a SARS-CoV-2 világszerte, Vuhant, a vírus bölcsőjét azonban sikerült megtisztítani a kórokozótól – írta a vuhani helyzetről tudósításban beszámoló AFP január 11-én.

A 11 millió lakosú városban látszólag senki nem törődött az évfordulóval hétfő reggel, az emberek nagy tömegekben indultak munkába, a parkok és a folyópari sétányok megteltek gyaloglókkal, futókkal. A város ma eltökélten szeretné lemosni magáról, hogy onnan indult ki a koronavírus-világjárvány.

2020. január 11-én Kína megerősítette, hogy belehalt a fertőzés következményeibe egy 61 éves férfi, aki gyakran megfordult azon az élő állatokat is áruló vuhani piacon, ahol a legelső esetek koncentrálódtak. Két héttel később a várost és azt az övező tartományt vesztegzár alá vették. Az akkor még ismeretlen vírus okozta tünetegyüttes csak jóval a férfi halála után kapta meg a COVID-19 (Coronavirus disease 2019) nevet, ha minden igaz, a Qubit február 24-én írta le először ezt a mozaikszót.

Vonatra várakozók Vuhanban január 10-én Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Az első áldozatról azóta sem sokat tudni, például a nevét sem, a hírhedt piac azonban azóta is körbe deszkázva áll (és a jelek szerint az AFP nem engedték oda fotózni). Független szakértőket továbbra sem engednek be a területre, ahogy Kína azt sem hagyja a kívülállóknak, hogy adatokat gyűjtsenek a járvány korai, vuhani szakaszáról.

A nagyváros azonban visszatért a régi kerékvágásba, és büszke is erre. „Vuhan a legbiztonságosabb város most Kínában, de az egész világon is” – mondta a 66 éves Hsziung Lien-seng az egyik zsúfolt vuhani parkban, ahol idős párok táncoltak a reggeli napfényben. Csak néhányukon volt maszk.

Társastánc hétfő reggel a Jangce partján Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

A 11 milliós város nyüzsgő közterei meglehetősen erős kontrasztját adják a nyugati nagyvárosoknak, amelyek közül sok ma is lezárások és kijárási korlátozások közepette üzemel. Ehhez Hsziung szerint az is kell, hogy a vuhaniak ébersége ne aludjon el: mint mondta, itt mindenki nagyon is tudatában van a közegészségügyi veszélyeknek, és „még a kétéves unokám is tudja, hogy maszkot hordunk, ha elmegyünk otthonról”.

A vuhani belvárosban január 10-én este Fotó: NICOLAS ASFOURI/AFP

Kínát sokan kritizálták azért, ahogy eleinte (és nagyjából végig) a járványt kezelte: az autoriter állam elnémította azokat, akik a halálos járványra próbáltak figyelmeztetni, zsonglőrködött az adatokkal, és a január eleji első eseteket egyszerűen eltitkolta a nyilvánosság elől.

Az országban jelenleg helyi gócpontokat igyekeznek kiiktatni, hétfőn például országszerte 103 új fertőzést jelentettek be, ez a legmagasabb szám július óta. Az új esetek zömét az északi Hopej tartományban szűrték ki, ahol utazási korlátozásokat vezettek be, az iskolákat pedig bezárták, amíg a vírus helyi terjedését sikerült megfékezni.

Íme egy pekingi rehabilitációs központ, amelyet kéthetes, orvosi megfigyelés mellett történő bent tartózkodás után, gyógyultnak nyilvánítva hagynak el a karanténra kötelezettek. Fotó: Xiong Qi/XINHUA via AFP

Az előző holdújévet is megzavarta a járvány, és úgy tűnik, hogy az idei, február 12-re eső újév nagy ünnepségei is elmaradnak. A 103 új eset azonban igencsak elenyésző az európai és amerikai esetszámok mellett, ahogy az összesen bevallott 4634 haláleset sem mondható számottevőnek egy Kína méretű országban.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: