Hóviharok tombolnak az USA déli államaiban és Mexikóban

Merőben szokatlan időjárást tapasztal az amerikai Dél. Havat és jeget hoznak a hideg szelek, hóviharok tombolnak olyan vidékeken is, amelyek csak elvétve tapasztalnak hasonlót.

Joe Biden elnök szükségállapotot hirdetett Texasban, ahol a hirtelen támadt elektromosáram-igény miatt sok helyen áramkimaradások is voltak. Az állam déli és középső részén az ilyenkor szokásos átlaghőmérséklet 20-24 Celsius-fok, ehhez képest most -22 fok is előfordult.

Az érintett államok közé tartozik Kentucky, Mississippi, Alabama és Oklahoma is, de az északnyugati Oregonban is szélsőséges időjárást hozott a késő tél, bár ott ez kevésbé szokatlan.

A jeges utakon egy sor baleset történt, Houston környékéről csak vasárnap 120 balesetet jelentettek, Oklahoma City egyik fontos autópályáján pedig több kamion koccant össze, majd gyulladt ki a vasárnapi hóviharban.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat (NWS) szerint jelenleg 150 millió amerikai él olyan területen, ahol riasztást adtak ki a téli időjárás miatt. A szokatlan időjárásnak eddig öt áldozata van, Texasban és Kentuckyban két-két ember az utakon halt meg, Louisianában pedig valaki a jégen elcsúszva szenvedett halálos fejsérülést.

Nashville, Tennessee Fotó: Brett Carlsen/AFP

A viharokkal érkező téli hideg még Mexikó északi részeire is eljutott, ahol hétfőn csaknem ötmillió háztartás és cég maradt áram nélkül a hó miatt.

Austin, Texas Fotó: Montinique Monroe/AFP

A szélsőséges hideg és a hóviharok északkelet felé terjednek tovább kedden.

150 éve nem látott anomália és a polar vortex

Az NWS sarki hidegbetöréssel magyarázza a jelenséget; a szélsőségesen hideg sarki levegő akadálytalanul söpör át a kontinensen.

A Severe Weather nevű időjárási oldal vasárnap jelentős Atlanti-óceáni anomáliára figyelmeztetett. A Golf-áramlat szokatlan felmelegedéséről van szó: a Mexikói-öböltől északra haladó, az európai és az észak-amerikai időjárást meghatározó, rendszerint mérséklő hatású áramlat északi részen 6-8 Celsius-fokos eltérések is előfordulnak az ilyenkor szokásos hőmérséklethez képest. Az ilyen szintű melegedés rengeteg energiával láthatja el a terület időjárási rendszereit. A USA északkeleti partjaihoz közel 14-18 Celsius-fokos hőmérséklet is előfordul, ami meleg légtömegeket indíthat el, ezek pedig összeütköznek a sarki eredetű hideg levegővel, és potenciálisan téli viharokat okoznak. Mint írták, a Golf-áramlat ilyen szintű anomáliáját 150 éve nem tapasztalták.

A rendkívüli hideg közelebbi oka a polar vortex, azaz a sztratoszférikus poláris örvény. Ilyenkor a sarkpont fölött alacsony nyomású terület jön létre a troposzféra felső részén és a sztratoszférában. A mindkét sarkon előforduló jelenség lényegében egy nagy sebességű szélörvény, amely a pólusok körül áramlik, de az alacsonyabb szélességeken is jól azonosítható.

Ideális esetben ezek az áramlások a szélességi körökkel párhuzamosan futnak, azonban külső hatásokra - és ilyen lehet például a Golf-áramlat felől érkező meleg is, de számos egyéb tényező is - a szabályos áramlások felbomlanak, és horizontálisan hullámozni kezdenek. Ha a poláris örvény gyengébb, lassabban áramlik, könnyebben kibillenthető az egyensúlyi helyzetéből, így az alacsonyabb szélességekig is képes elhullámozni, így a hidegen légtömegek délebbre jutnak, a hullám túloldalán viszont melegebb levegő juthat északra.

