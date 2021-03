Egyre több halálos hőhullámra számítanak Ázsiában

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint nagyobb a baj Ázsiában, mint eddig hitték: India és Pakisztán egyes vidékein nyáron már most is életveszélyesen magas hőmérsékleteket mérnek, a jövőben pedig egyre több ilyen hőhullámra kell majd számítani. A korábbi előrejelzések szerint az évszázad végére háromszor annyi meleg nap lesz egy évben, mint most, a mostani modell számításai alapján ez viszont már 2040-re bekövetkezhet.

A jelenlegi számítások szerint a Föld átlaghőmérséklete az ipari forradalom óta 1 fokkal emelkedett, az előrejelzések szerint ez 2040-re elérheti az 1,5 fokot is. A kutatók az 1,5 és a 2 fokos forgatókönyvet is kidolgozták, ezek szerint az előbbi esetben 2,7-szer annyian lennének kitéve a pusztító melegnek, mint most. Ha sikerülne a felmelegedést 1,5 fokon belül tartani, nagyjából feleannyi veszélyeztetettre számítanak, mint a kétfokos előrejelzés esetében.

A probléma rengeteg embert érint: egy másik kutatás szerint 2030-ra az érintett területeken a hőmérséklet elérheti a 34 fokot is. A hőmérséklet a sűrűn lakott városokban eddigre elérheti a 35 fokot is, ez pedig már nem csak a betegek és az idősek életét veszélyezteti súlyosan, hanem meghaladja azt a hőmérsékleti tartományt is, amelyet az egészséges felnőttek el tudnak viselni. Ha a felmelegedés a jelenlegi ütemben folytatódik, 2050-re 310-480 millió ember él majd emberi életre tartósan alkalmatlan körülmények között, igaz, a kutatók számításai szerint eddigre valamennyivel jobban elterjed majd a légkondícionálók használata is az országban.

Jó esetben is nagy a baj

Ez viszont nem sokat segít a lakosság többségén: az érintett régiókban jelenleg az emberek 60 százaléka él mezőgazdasági munkából, az ő esetükben a légkondícionálás legtöbbször nem elérhető opció, de a zsúfoltan lakott városokban sem számít gyakorinak. Tovább ront a helyzeten, hogy a hőség által leginkább sújtott területek gazdag termőföldnek számítanak. Moetasim Ashfaq, a tanulmány társszerzője szerint Indiának és Pakisztánnak már most fel kell készülnie a hőhullámok sűrűsödésére, és mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy visszaszorítsák a karbonemissziójukat, de már az 1,5 fokos felmelegedésnek is súlyos következményei lesznek.

A katasztrofális gazdasági következmények mellett a felmelegedés emberéleteket is követel: a Chicagói Egyetem és a Climate Impact Lab közös, 2019-ben megjelent tanulmánya szerint 2100-ra nyolcszor annyi 35 foknál melegebb napra lehet majd számítani, mint most, emiatt pedig évente másfél millió halálos áldozattal számolnak.

Lakshmi Kumar klímakutató szerint az érintett régióknak ki kell dolgozniuk egy vészforgatókönyvet a tavalyi, több ezernyi áldozatot követelő hőhullámok idejére, emellett mindent meg kell tenniük a karbonlábnyomuk csökkentéséért. A probléma természetesen nem egyedül Ázsiát érinti: a Climate and Atmosphere Research Center és a Max Planck Intézet egy friss kutatása szerint Afrikában sem jobb a helyzet, a közép- és észak-afrikai országokban a század második felére a mostani számítások szerint körülbelül 600 millió embernek kell elhagynia az otthonát az elviselhetetlen hőség miatt.

