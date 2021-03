Beköltözött az első exhajléktalan a 3D-nyomtatott texasi lakóparkba

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Az Icon nevű építőipari techcég projektjeiről már a Qubiten is írtunk: a texasi vállalat alkotta meg azt az óriási 3D-nyomtatót, a Vulcan II-t, amely komplett házakat képes kinyomtatni akár 48 óra alatt. A rengeteg konceptrajz, prototípus és modellház után nemrég először vehette birtokba az Icon egyik házát egy bérlő: az Austin közelében felhúzott lakópark egyik lakásába a korábban hajléktalanként élő Tim Shea költözhetett be.

A New Story nevű amerikai nonprofit, amely azért jött létre, hogy mélyszegénységben élő vagy katasztrófa sújtotta embereknek lakhatást biztosítson, 2017-ben állt össze az Iconnal, majd a következő években több közös projektet is bejelentett a két cég. 2018 márciusában először kaptak engedélyt arra, hogy az Egyesült Államokban lakóhelynek minősülő 3D-nyomtatott házat építsenek, 2019 végén pedig egy egész mexikói 3D-falu építéséről adtak hírt.

2020 márciusában jelentették be, hogy a mexikói faluba tervezett 3D-nyomtatású házak mintájára az Icon felhúz egy 6 házból álló minilakóparkot az Austin külvárosi területén álló Community First! Village-ben, amely egy megfizethető lakásokat kínáló közösségi kezdeményezés, a hajléktalanokat segítő Mobile Loaves & Fishes nevű szervezet jóvoltából. Ekkor már ki is választották az első leendő lakost, az akkor 69 éves Tim Shea-t.

Az elkészült austini 3D-nyomtatott ház és Tim Shea Fotó: Icon

Az első ház 2020 őszén épült fel, de csak 2021 márciusában jelent meg a hír a New York Postban, hogy az időközben a 70-et betöltött Shea hivatalosan is beköltözött otthonába, így ő lett az első ember, aki az Egyesült Államokban 3D-nyomtatott házban élhet – az ő története így azt is igazolja, hogy a 3D-nyomtatású házak nemcsak mérnöki és környezeti csodák, hanem gyakorlatilag életmentő technológiai megoldások. A lap szerint Shea egy időben heroinfüggőséggel küzdött, és hajléktalan évei után legutóbb egy lakókocsiban élt.

A lakás persze nincs ingyen. A valamivel több mint 37 négyzetméteres lakás bérleti díja havi 300 dollár (kb. 93 ezer forint), amelynek tisztességes kifizetését a szervezethez befolyó támogatásokból elosztott segélyek mellett a közösségben vállalható biztos munkalehetőségekkel ösztönzik. A Community First! Village oldala szerint a nagyjából 170 fős közösség lakóinak 96 százaléka időben fizeti a lakbért, ami valószínűleg jobb arány, mint amit a legtöbb nagyvárosi társasház fel tud mutatni.

A Vulcan II nyomtató speciális cementalapú keveréket használ a falak rétegezéséhez, amire az építőanyag hivatalos neve (Lavacrete) helyett néha egyszerűen csak betonként hivatkoznak.

A beton használata viszont mintha ellentmondana a környezetbarát techcég imidzsének. „A beton sokkal-sokkal tovább kitart, mint a legtöbb hagyományos építőanyag, szóval úgy gondoljuk, hogy a teljes képet nézve az a helyzet, hogy a valamivel nagyobb energiaigényű beton használatával hosszú távon sokkal ellenállóbb, biztonságosabb épületeket tudunk létrehozni” – nyilatkozott a kérdésről az Icon alapító vezérigazgatója, Jason Ballard a Green Mattersnek. Hozzátette: apró létükre ezek a házak bármely Austint fenyegető viharnak ellenállnak.

Az Icon közlése szerint a 3D-nyomtatott házak építése 20-30 százalékkal olcsóbb, mint a hagyományos építőanyagokból készülő, hasonló méretű házaké, ráadásul építési hulladék sem termelődik a folyamat során.

