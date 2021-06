Négy óra alatt, közel egymillió fénykép összeillesztésével készült timelapse videó a Nap felszínéről

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A kaliforniai asztrofotós, Andrew McCarthy 2017 óta készít nagy felbontású fényképeket különböző égitestekről, amelyeket speciális távcsövein keresztül figyel meg sacramentói lakásának udvarából. Kameráit az egyes teleszkóp-beállításokhoz igazítva örökíti meg az égitesteket részleteiben, majd a fotók összeillesztésével alakulnak ki a lenyűgöző, több száz megapixeles bolygó- és csillagfotók.

Az Instagramon @cosmic_background profil alatt megtalálható fotós legutóbb egy különleges naptevékenységet figyelt meg kameráin keresztül, és négy óra alatt közel egymillió képet rögzített a Nap felszínének egy különösen aktív területéről, amiket egymás után illesztett, így timelapse videóvá alakított. Aki részletesebben is kíváncsi McCarthy munkamódszerére és felszerelésére, a fotós a Redditen, ebben a kommentben adott válaszokat a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

A megfigyelt jelenség, a fler egy kisebb napkitörésnek felel meg, és – talán nem teljesen tudományos megnevezéssel, de – plazmaesőként is szokás emlegetni. A jelenség során hirtelen mágneses energia szabadul fel, rendkívül forró plazma lökődik ki a Nap felszínéről, majd ahogy kihűl, vissza is hullik a felszínre. Az elkészült képek összesen 4 terabájtot foglaltak, ezekből kellett egy néhány megás videót konvertálnia a fotósnak. Az Instagramon lapozás után azt is meg lehet tekinteni, hogy néz ki ugyanez a jelenség egy iPhone kameráján keresztül. Mivel az Instagramjáról nem lehet beágyazni képeket és videókat, itt a két videó egymás mellett a Twitterről:

McCarthy korábban olyan képekkel nyűgözte le az űrfotókat kedvelő közönséget, mint ez az 50 ezer fotóból álló, 81 megapixeles kép a Holdról:

Vagy ez az elképesztő, 100 ezer képből összeillesztett, 230 megapixeles fotó a Napról:

További elképesztő fotókért McCarthy Instagram-oldalát érdemes követni, több képet nyomtatásban is eladásra kínál, valamint NFT-ben is árulja néhány darabját.

