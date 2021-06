Kínában hivatalosan is leszámoltak a maláriával

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Heroikus küzdelem ért véget Kínában: az országban 2017-ben fordult elő elsőként, hogy senki nem halt meg maláriában, most pedig az Egészségügyi Világszervezet hivatalosan is bejelentette, hogy leszámoltak a betegséggel. A WHO világszerte negyven országot nyilvánított maláriamentesnek, legutóbb El Salvadort. Kína a negyedik ország a nyugat-csendes-óceáni régióban, amely megkaphatta az igazolást.

Hosszú út vezetett a sikerhez: a negyvenes években a betegség évente körülbelül 30 millió embert fertőzött meg, és 300 ezren haltak bele a kórba. Az ötvenes évektől ezek az adatok folyamatosan csökkentek, ahogy Kína egyre több fegyvert vetett be a malária és az azt terjesztő szúnyogok ellen. A vegyszeres irtás és a költőhelyek lecsapolása mellett újfajta gyógyszerekkel, rovarűzőkkel és szúnyoghálókkal is kísérleteztek.

Az áttörést egy 1967-ben elindított gyógyszerkutatási program hozta meg, amelyben Tu Ju-Ju gyógyszerész a hagyományos kínai gyógyászatban használt anyagok malária elleni hatékonyságát vizsgálta. A megoldást a láz kezelésére évezredek óta használt gyógynövény, az egynyári üröm (Artemisia annua) jelentette, az ebből kivont artemizinint azóta is használják. 1972-es felfedezéséért Tu Ju-Ju végül 2015-ben megkapta az orvostudományi Nobel-díjat.

Párhuzamos fejlesztések

Kína az artemizinin után is több fronton folytatta a malária elleni harcot, elsőként vezette be például a rovarirtós szúnyoghálókat. A kilencvenes évekre 95 százalékkal sikerült csökkenteni a maláriában elhunytak számát, a kétezres évek elején pedig már a fertőzések számát is sikerült évi ötezerre csökkenteni.

2012-ben vezették be az 1-3-7 névre keresztelt stratégiát, ebben az intézményeknek 1 napjuk volt jelenteni az eseteket, 3 napjuk az eset kivizsgálására, és 7 napjuk a gyógyításra. Az időközben kifejlesztett genetikai eljárások lehetővé tették a kórokozó eredetének meghatározását is, így a hatóságok meg tudták különböztetni a belföldi eseteket a behurcolt betegségtől. Miután négy éve nem történt egyetlen haláleset sem, Kína kérelmezte a maláriamentes státuszt a WHO-tól. A világszervezet szakértői májusban helyszíni vizsgálat alapján úgy ítélték meg, hogy Kínában hivatalosan is legyőzték a betegséget, és azt is biztosítottnak látták, hogy amennyiben ismét fellángolna, az egészségügy képes lesz megfékezni a kórt.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO igazgatója gratulált Kínának az eredményhez, és közleményében kijelentette, hogy ez az eredmény is mutatja, hogy a malária legyőzhető, és nem lehetetlen, hogy egyszer az egész világot maláriamentes övezetnek lehet majd minősíteni.

