Már megint rendőrautóba hajtott egy Tesla, pedig pont ezért folyik vizsgálat a céggel szemben

A floridai autópálya-rendőrség egyik szolgálati autójába hajtott egy, a részleges önvezető funkcióját használó Tesla szombaton, Orlando közelében. A rendőrautó éppen az út szélén parkolt, amikor a Tesla beleszaladt, és csak kis híja volt annak, hogy az éppen egy meghibásodott és félreállt autót vizsgáló rendőrt is elgázolja.

A Tesla Autopilot valamiért nem szeretheti a rendőröket, mert messze nem ez az első ilyen eset:

Az Egyesült Államok közlekedésbiztonsági hivatala éppen néhány hete indított vizsgálatot a Tesla Autopilot funkciójával szemben, miután 2018 januárja és 2020 júliusa között az autók önvezető funkciója nem vette figyelembe a mentőknek, rendőröknek és tűzoltóknak járó elsőbbségadási kötelezettséget. A hivatal szerint legalább 11 ilyen eset történhetett, a balesetekben 17-en sérültek meg, egy ember pedig életét vesztette.

Forrás: Facebook / Unilad

Most is hasonló eset történt: a rendőrautó vészjelző fénye villogott, amikor a rendőr elindult a meghibásodott autó felé, ennek ellenére a Tesla bal oldalról a rendőrkocsiba hajtott, majd a másik autót is eltalálta. A jelentés szerint a Teslát „vezető” 27 éves férfi és a parkoló autó sofőrje kisebb sérüléseket szenvedett, és kevés híja volt annak, hogy a Tesla ne sodorja magával a sétáló rendőrt, aki végül sérülés nélkül megúszta a jelenetet.

