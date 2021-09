Megszüntették a kötelező túlórát Kínában, de ennek nem mindenki örül

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Kínában hivatalosan nyolc órán keresztül tart a napi munkaidő, ami egy héten nem tehet ki többet 44 óránál, minden ezen felüli munkavégzésért túlóradíjat kell fizetni. Elvileg: a gyakorlatban ugyanis ezt nem nagyon tartották be, a túlórát pedig nem mindig fizették ki. Jack Ma üzletember szerint megtisztelő, ha valaki a 996-nak nevezett munkakultúra tagja lehet.

Ez napi 12 óra munkát jelent reggel kilenctől este kilencig, hetente hat napon keresztül (egyes helyeken csak minden második héten kell szombaton dolgozni). Kínában múlt héten fogalmaztak meg szigorúbb munkajogi törvényeket, ennek értelmében szigorúbban ellenőrzik a túlórát is, ennek azonban nem minden dolgozó örül.

A Reuters szerint a TikTok-tulajdonos Bytedance több dolgozója is arra panaszkodik, hogy a munka mennyisége nem csökkent, a fizetés viszont annál inkább. A cégnél minden második munkahét hat napból állt, mióta ezt megszüntették, a munkatársak fizetése 17 százalékkal csökkent. Azok a cégek, amelyek rendesen kifizették a túlórapénzt, nem voltak szűkmarkúak, így sokak számára az így nyert bevétel biztosította a tisztes megélhetést, még akkor is, ha cserébe kizsigerelték magukat.

Tang Ping

Jenny Chan, a Hongkongi Politechnikum kutatója szerint a kínai kormány többé nem hagyhatta figyelmen kívül ezt a kizsákmányolást: eddig azért is hunytak szemet a gyakorlat felett, mert ez is Kína elsőbbségét mutatta a „lazsáló nyugathoz” képest, de miután a techszektorban egyre gyakoribbá váltak az öngyilkosságok, valamit kezdeni kellett a helyzettel.

A 996 betiltása a techszektoron kívül másokat is érint, igaz, a legnagyobb anyagi veszteségről innen érkeznek a panaszok. A kormány azt ígéri, hogy megoldást keres a túlhajszolt ételfutárok problémáira is, akiknek irreális határidőket szabnak, amellyel a biztonságukat veszélyeztetik. Januárban egy futár a túlhajszoltság miatt felgyújtotta magát, miután az őt alkalmazó cég nem fizetett ki neki 770 dollárnyi (nagyjából 220 ezer forintnyi) túlórapénzt.

Hszi Csin-ping kormánya egyrészt az egyre növekvő elégedetlenségre adott választ a szigorúbb szabályokkal, másrészt ezek a párt népesedéspolitikája szempontjából is fontos lépésnek számítanak, Hszi ugyanis a születésszámok emelkedését és a belföldi fogyasztás növekedését szorgalmazza. A lépések valószínűleg segítik elnyerni a fiatalok szimpátiáját is, akik egyre kevésbé hajlandóak halálra dolgozni magukat. Az elmúlt években még egy mozgalom is szerveződött azok számára, akik nem akarják tönkretenni magukat a túlórákkal: a tang ping szimpatizánsai továbbra is dolgoznak, de nem tartják érdemnek azt, ha valaki erőn felül teljesít, és nyugalmasabb életre vágynak. A Weibo nevű platformon a cenzúra hamarosan betiltotta a TangPing hashtaget, illetve a kifejezésre való keresést is.

A mostani lépések kedvezhetnek a munkavállalóknak, de sokan kétkedve fogadják őket: elképzelhető, hogy ha a futárok sem túlórázhatnak, még gyorsabban fognak vezetni, hogy minél több fuvart tudjanak bezsúfolni egy munkanapba, ha az eddig vonzó fizetést kínáló techcégek nem emelik a béreket, sokan felmondhatnak náluk.

