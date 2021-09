A covid által leginkább sújtott indiai államban terjedni kezdett az egyik leghalálosabb vírus, a Nipah

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Miközben Indiában a koronavírus-járvány harmadik hullámára készülnek, az ország déli részén fekvő Kerala államban egy másik, még halálosabb vírus is terjedni kezdett. A Nipah vírus kevésbé fertőző, de ha valaki elkapja, kevés az esélye túlélni. A kitörés megfékezése még sürgetőbbé vált, miután a hétvégén egy 12 éves fiú is belehalt a vírus okozta betegségbe, de azóta is jelentettek újabb fertőzötteket.

A keralai fiút augusztus végén szállították kórházba magas lázzal, és miután egyre súlyosabb állapotba került, az orvosok agyvelőgyulladás gyanújával vérvizsgálatot kezdeményeztek. A Nemzeti Virológiai Intézet munkatársai kimutatták a Nipah-fertőzést, majd a fiú vasárnap elhunyt. A kormány ezután erősítette meg a kontaktkutatási kapacitást, és az áldozattal érintkező emberek azonosítását, karanténba helyezését és tesztelését rendelte el.

Hétfőre már több mint 188 kontaktot azonosítottak, közülük 20-at soroltak a kiemelten kockáztatott csoportba, így ők karanténba kerültek – kivéve azt a két egészségügyi dolgozót, akiken a fiú halálának másnapján már kimutatták a Nipah-fertőzést, őket a kórházba küldték tesztelésre. A fiú otthonát 2 mérföldes körzetben elzárták a külvilágtól, állami szintű szűrést rendeltek el, és a szomszédos államot is figyelmeztették a vírusveszélyre.

A Nipah vírus legutóbbi, 2018-as kitörésének egyik áldozatát temetik India Kerala államában Fotó: E GOKUL/The Times of India via AFP

Kerala államát mindeközben a COVID-19 járvány is különösen sújtja: az Indiában naponta jelentett nagyjából 40 ezer fertőzés közel 70 százalékát itt regisztrálják.

Már megint a denevérek

A Nipah vírus elsősorban állatról emberre terjed, általában közvetlen érintkezés útján, vagy közvetetten, a vírussal szennyezett étel fogyasztásával, de később emberek között is képes terjedni. Elsődleges terjesztői a repülőkutyafélék (Pteropodidae) családjába tartozó fajok, vagyis hatalmas denevérek, amelyek leggyakrabban háziállatok közvetítésével fertőzik meg az embereket.

Az első tünetei, a láz és a fejfájás a fertőzést követő két héten belül jelennek meg, majd köhögés, torokfájás és légzési problémák lépnek fel. A betegség végül az agyat támadja, és agyvelőgyulladáson keresztül gyakran kómához vezet, majd halállal végződik. A WHO adatai szerint a Nipah-fertőzések 75 százaléka halálos kimenetelű, de a túlélők 20 százaléka is tartós neurológiai problémákkal néz szembe. A vírus ellen sem vakcina, sem gyógyszer nem áll rendelkezésre.

Indiai repülőkutyák egy Srí Lanka-i nemzeti parkban Fotó: PATRICE CORREIA/Biosphoto via AFP

A Nipah vírust 1999-ben fedezték fel, miután egy évvel korábban, Malajziában sertéstenyésztők között kezdett terjedni a rejtélyes kórokozó. Azóta többször jelentették a feltűnését, de mindegyik Dél- és Délkelet-Ázsiában történt. Legutóbb szintén az indiai Kerala államban észlelték a vírus terjedését, akkor a 18 fertőzöttből 17-en bele is haltak – a vírus egy család kútjából indult útra, ahol később repülőkutyák tetemeire bukkantak.

Már megint a piacok

Első feltűnése óta összesen körülbelül 260 haláleset fűződik a Nipah vírus nevéhez, és ez a viszonylag alacsony szám annak köszönhető, hogy sokkal kevésbé fertőző, így a megfelelő intézkedések mellett nehezebben tud terjedni. Az epidemiológusok szerint azonban az akár 45 napos lappangási ideje miatt, és mivel sokkal több állatot meg tud fertőzni, a Nipah vírus elleni küzdelmet sem szabad elhanyagolni a koronavírus-járvány intézkedései mellett.

A virológusok szerint a repülőkutyák és más denevérfélék, valamint az emberek Ázsia számos piacán túl közel kerülnek egymáshoz, ez a fajta kitettség pedig ideális a vírusok terjedésének, majd mutálódásának, ami szépen meg tud ágyazni egy újabb pandémiának.

Repülőkutyák egy indonéziai húspiacon Fotó: CYRIL RUOSO/Biosphoto via AFP

Egy kambodzsai helyszínen kutató virológus a BBC-nek elmondta: „Számos helyen látunk megfordulni repülőkutyákat itt és Thaiföldön: piacokon, templomokban, iskolákban és olyan turistacsalogató helyeken is, mint Angkorvat, ahol rengeteg denevérféle összegyűlik. Angkorvat egy átlagos évben 2,6 millió turistát vonz. Ez évente 2,6 millió lehetőség arra, hogy a Nipah vírus denevérről emberre szálljon, és ez csak egy helyszín.”

