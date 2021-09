Online is ingyen elérhető Magyarország új, társadalmi-életminőségi térképe

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Csütörtökön bemutatták Magyarország Nemzeti Atlaszának (MNA) Társadalom című új nyomtatott kötetét, annak interaktív online változatát (e-MNA), és ezek angol nyelvű (Society) változatait. Az előző, 2018-ban megjelent kötethez (Természeti környezet) hasonlóan most is a Kárpát-medence és szomszédságának területét (13 ország, több mint 39 ezer település) mutatja be az atlasz, ezúttal a társadalom szerkezetének, a társadalmi folyamatoknak a mai állapotát és múltbeli gyökereit megjelenítve.

A 196 oldalas, 73 fényképet, valamint 377 térképet, ábrát és táblázatot tartalmazó kötet megalkotásában összesen 18 szerkesztő és 127 szerző vett részt, akik túlnyomórészt hazai egyetemeken, kutatóintézetekben vagy kormányzati szerveknél tevékenykednek. A munkálatokat az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földrajztudományi Intézete koordinálta, míg az adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szolgáltatta. „Az, hogy a kor követelményeinek megfelelően kialakított digitális kötet interaktív lekérdezésekre és az egyéni igényekhez igazodó adatmegjelenítésre is képes, új dimenziókat nyithat az összefüggések feltárásában” – mondta Kiss László, a CSFK főigazgatója.

A kötet 12 fejezete három nagy tématerületbe sorolható: népesség, települések és életminőség. A népességi térképeken többek között olyan adatok között böngészhetünk, mint a termékenység, a házasságon kívüli élveszületések, a születéskor várható élettartam, a daganatos halálozások, az öngyilkosság, a külföldiek és külföldön születettek, a belföldi vándormozgalom, a külföldre ingázás, az elöregedés, a házasság, a válás, az együttélés, az etnikai-nyelvi és vallási megoszlás, az iskolai végzettség, a gazdasági aktivitás, a munkanélküliség, a közfoglalkoztatottak, illetve a személyi jövedelem.

A települések témaköre főként a településhálózattal, a városok típusaival, dinamikájával, szerkezetével, a kreatív városokkal, Budapesttel és agglomerációjával, illetve a falvak típusaival, dinamikájával, a szórványokkal és tanyákkal foglalkozik. Az életminőséggel kapcsolatos tématerület részeként többek között a fekvőbeteg-szakellátás, a Covid-19, a szociális segélyben, rokkantsági ellátásban részesülők, az angoltudás, az internet-előfizetés, a lakások jellemzői és átlagára, a betöltetlen háziorvosi szolgálatok, a kórházak és gimnáziumok elérhetősége, továbbá a közúti balesetek és a bűnözés területi sajátosságait ismerhetjük meg.

„A KSH-nál mindent megtettünk, hogy a kötetben megjelenítésre tervezett területekhez, időszakokhoz és tematikákhoz kapcsolódóan az összes fellelhető statisztikát a szerkesztők rendelkezésére bocsáthassuk, és ez sokszor nem kis kihívás elé állította szakembereinket. A statisztika és a térképészet eszközeinek összekapcsolása révén óriási hozzáadott érték állt elő, amely a demográfiai és a társadalmi folyamatok térbeli változatosságának bemutatásán keresztül hozzájárul e folyamatok mélyebb megismeréséhez és a jelenségek közötti kapcsolatok jobb megértéséhez” – emelte ki köszöntőjében Vukovich Gabriella, a kötet kiadásában stratégiai partnerként közreműködő KSH elnöke.

A Társadalom című kötet interaktív verziója az e-MNA oldalán érhető el, ahol egyéni szempontok szerinti lekérdezésre is lehetőség nyílik, de a nyomtatott kiadása is elérhető online az MNA honlapján, ahonnan bárki díjmentesen letöltheti. „Azok, akik – a kötet nagy mérete és súlya ellenére – hagyományos könyv formájában saját példányt szeretnének vásárolni, viszonylag szerény összegért hozzájuthatnak a nagyobb könyvesboltokban és a Kiadónál is” – írja a közlemény, amelyből kiderül, hogy a kötet elkészítéséhez a kormány 445,4 millió forinttal járult hozzá, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) támogatása mellett.

