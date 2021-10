Nem fizet a YouTube a klímaváltozást tagadó tartalomszolgáltatóknak

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Google csütörtökön frissítette a reklámokról és a videós megtekintések után járó bevételekről szóló szabályzatát, amelybe most már bekerült az is, hogy az oltásellenes álhírek terjesztői után a klímaváltozást tagadó influenszereknek sem jár majd pénz az álhírterjesztésért.

Az új szabályok értelmében hiába várnak bevételt azok a tartalomszolgáltatók, akik álhírnek vagy átverésnek állítják be a klímaváltozást, de azok is hoppon maradnak, akik tagadják, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása emberi tevékenységhez köthető. A Google a jövő hónap elejétől élesíti a változásokat, amelyek a cég közleménye szerint összhangban állnak a vállalat saját környezetvédelmi vállalásaival is.

A Google algoritmusai mellett a techcég munkatársai is ellenőrzik majd a gyanús oldalakat, és igyekeznek kiszűrni azokat, amelyek direkt álhíreket terjesztenek, de ott, ahol a témában releváns vita zajlik, továbbra is megmaradhatnak a reklámok, így a bevételek is.

Az oltásellenesekre már múlt héten lecsaptak

A YouTube 2019-ben már tett egy hasonló lépést, akkor az oltásszkeptikus videókról szedte le a reklámokat, 2020 októberében pedig azt ígérte, hogy a videómegosztó felületéről eltüntetik az oltással kapcsolatos álhíreket. A videómegosztót is birtokló Google szeptember végén tovább szigorított a szabályokon, a koronavírus elleni vakcináról szóló álhírek mellett most már a többi oltásról sem szabad hamis információkat terjeszteni.

Ennek értelmében például elvileg nem lehet olyan videót feltölteni, amelyben valaki azt terjeszti, hogy a kanyaró elleni MMR-oltás autizmust okoz, ha viszont érdemi vita folyik egy vakcina józan ésszel elképzelhető mellékhatásairól, azt nem blokkolja a rendszer. A felhasználók továbbra is beszámolhatnak a saját élményeikről, a videómegosztó csak akkor törli a tartalmakat, ha azok olyan csatornán jelennek meg, amely álhíreket terjeszt, illetve „ilyen mintázatokat mutat”, bármit is jelentsen ez.

A Google bejelentése szerint a klímaváltozásról szóló szabályozáshoz a cég az ENSZ szakértőivel is konzultált, és ez alapján mérlegelik majd, hogy mi számít egész pontosan álhírnek a témában. A cég szerint a döntéssel mindenki jól jár: a fogyasztók kevesebb álhírrel szembesülnek, a tartalomszolgáltatóknál nem jelennek meg álhírekre mutató linkek, a hirdetők pedig nem adják a nevüket ehhez hasonló tartalmakhoz.

