Letiltotta a Facebook az orosz reklámcéget, ami azt terjesztette, hogy majommá válik az ember a nyugati oltásoktól

A Facebook 65 felhasználói fiókot távolított el oltásellenes álhírek terjesztése miatt, az Instagramról pedig 243 regisztrációt töröltek, amiért azt terjesztették, hogy az AstraZeneca vakcinájától csimpánzzá változnak az emberek. Az álhírterjesztők kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva a Pfizer oltásáról is azt állították, hogy nem biztonságos a használata.

Az álhíreket az AdNow nevű, Angliában bejegyzett cég egyik leányvállalata, a Fazze terjesztette. A Facebook szerint a Fazze javarészt Oroszországból hirdette az igét, a célja pedig az volt, hogy aláássa a nyugati vakcinákba vetett bizalmat. A marketingcég francia és német influenszerekkel is felvette a kapcsolatot, hogy pénzért cserébe terjesszék az álhíreket, és elsősorban az indiai, latin-amerikai és amerikai közönséget szerette volna meggyőzni arról, hogy az oltások károsak.

A Facebook szerint a trollkampányt direkt akkorra időzítették, amikor a helyi hatóságok épp elfogadták volna a Pfizer vagy az AstraZeneca vakcináját, a hazugságokat pedig bangladesi és pakisztáni hamis felhasználói fiókokon keresztül terjesztették.

Nem sikeres, de veszélyes

A kampány nem volt túl sikeres: a trollok a Redditen és a Change.orgon is aktívak voltak, az itt meghirdetett petíciókat és álhíreket linkelgették a Facebookon, de némileg meglepő módon nem arattak vele túl nagy sikert. A direktíva az volt, hogy A majmok bolygója című filmből kellett mémeket csinálni, arra utalva, hogy az AstraZeneca oltásában egy ártalmatlan csimpánzvírust is felhasználtak. A trollok szerint persze a vírus nem is ártalmatlan, és az orosz vakcinával szemben a nyugati oltásoktól majommá változik, akinek beadták.

Ben Nimmo, a Facebook dezinformációs igazgatója szerint a mémeket portugál és hindi nyelven próbálták terjeszteni, de a Fazze legnépszerűbb posztja mindössze öt lájkot tudott begyűjteni, az álhíreket pedig a felhasználók többsége egyszerűen kiröhögte.

Annak ellenére, hogy a majmos mémek még a Facebook alusapkás közönségét sem tudták meghódítani, Nathaniel Gleicher, a cég biztonsági igazgatója szerint jól felépített kampányról volt szó, amiben a hamis bangladesi rajongók mellett a valódi influenszerek felkeresése az igazán érdekes. A mostani esetben két influenszer jelezte a Facebooknak, hogy álhírek terjesztésére kérték fel őket, azok, akik elfogadták a megbízást és megosztották a csimpánzos mémeket, törölték a posztokat, miután kirobbant a botrány.

Léo Grasset francia YouTuber szerint a cég azzal akarta megbízni, hogy egy 45-60 másodperces videóban gyalázza a Pfizer vakcináját, és ezt a TikTokon, az Instagramon vagy a YouTubeon terjessze. A videóban nem lett volna szabad említenie, hogy fizetett tartalomról van szó, és kritizálnia kellett volna a média tudósításait a vakcinákról. Amikor Grasset megkérdezte, hogy ki a megbízó, a Fazze elállt a megbízástól, a YouTuber pedig jelezte a Facebook felé, hogy valami itt gyanús.

A kampány megrendelője továbbra sem ismert, egyes elemzők szerint viszont ez is az orosz vakcina, a Szputnyik V népszerűsítéséhez tartozhat. A Facebook nem vizsgálta, hogy ki állhat az ügy hátterében.

