Sikeres volt a tesztfázis, jöhet a Pfizer 5–11 éveseknek szánt koronavírus-vakcinája

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Pfizer hétfőn bejelentette, hogy a COVID-19 világjárványt okozó koronavírus elleni vakcinája hatásosnak és biztonságosnak bizonyult az 5 és 11 év közötti korosztálynak, így napokon belül kérvényezik az oltás engedélyezését a legfiatalabbak számára.

Míg az amerikai gyógyszercég és német partnere, a BioNTech által fejlesztett vakcina már most is elérhető a 12 év fölöttieknek, időközben elkezdődött az iskolai tanév, és a vírus eredeti változatánál jóval fertőzőbb delta variáns terjedése a fiatalabb korosztálynál is növelte a fertőzések számát.

A Pfizer az általános iskolásoknak szánt vakcina tesztelése során alacsonyabb dózissal kísérletezett, mint amit az idősebbek kapnak – egy normál adag vakcina tartalmának egyharmadát kapnák a gyerekek. A tesztfázisban kiderült, hogy azok az 5–11 évesek, akik megkapták a két dózist a csökkentett adagból, ugyanolyan erős antitest-aktivitást mutatnak a koronavírussal szemben, mint a teljes adag két dózisával ellátott kamaszok és fiatal felnőttek.

A kisebb gyerekeknél is ugyanazok a mellékhatások jelentkeztek, mint a kamaszoknál – láz, izomfájdalom, fáradtság –, de azok kisebb arányban jelentkeztek náluk. Bill Gruber, a Pfizer gyerekorvosi végzettséggel rendelkező alelnöke az AP hírügynökségnek elmondta, a cég még szeptember vége előtt szeretné benyújtani a kérelmet a gyerekeknek szánt vakcina vészhelyzeti engedélyére az amerikai gyógyszerfelügyeletnél (FDA), majd rögtön utána az európai és a brit hatóságoknál is.

Az AP-nek nyilatkozó szakértő elmondta, a kutatói társadalom azért még kíváncsi a vakcina tesztelésének részleteire, de a most bemutatott adatok bizakodással töltik el őket. Az Egyesült Államokban a pandémia kezdete óta több mint 5 millió gyerek koronavírus-tesztje lett pozitív, és közülük legalább 460-an belehaltak a fertőzést követő betegségbe.

Míg a nyugati országok többségében egyelőre nem indítottak oltási programot a 12 évnél fiatalabbak számára, Kubában a múlt héten engedélyezték a saját gyártású vakcina beadását egészen 2 éves kortól, míg a kínai gyógyszerhatóság a Sinopharm és a Sinovac vakcinájának javasolt korhatárát is levitte 3 éves korig.

A szakértők nem győzik hangsúlyozni, hogy bár a gyerekek jóval kisebb eséllyel betegszenek meg súlyosan, vagy halnak bele a COVID-19 betegségbe a koronavírus-fertőzés után, mint az idősebbek, de a fertőzést ugyanúgy tovább tudják adni azoknak, akiknek nem dolgozik a szervezetében megfelelő mennyiségű antitest – amit a vakcina mellett egy korábbi fertőzés is kiválthat.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: