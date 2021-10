Így néznek majd ki a világ nagyvárosai az évszázad végére, ha nem csökkentjük a kibocsátásokat

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A klímaváltozással járó tengerszint-emelkedésről rengeteg szó esik manapság, de a Climate Central nevű nonprofit szervezet most a szavakon túl is megpróbálta érzékeltetni, milyen hatással lenne az emberiségre egy olyan mértékű globális felmelegedés, amihez nem is kell elővenni a legrosszabb forgatókönyveket: a képek és a videók azt mutatják be, hogyan néznek majd ki a világ nagyvárosai az évszázad végére, ha a mai szinten folytatódik a globális szén-dioxid-kibocsátás.

Dubaj látképe 1,5 és 3 fokos felmelegedés mellett Forrás: Climate Central

A Föld népességének 10 százaléka, vagyis közel 800 millió ember veszítheti el a lakhelyét a tengerszint emelkedésével, és Ausztrálián, valamint az Antarktiszon kívül minden kontinensen legalább egy nagy országot és több mint 50 nagyvárost veszélyeztet a jelenség – a kisebb szigetországokat pedig teljes egészében maga alá temetheti az óceán.

A 2015-ös párizsi klímaegyezményben foglalt célok szerint 1,5 Celsius-fokosra kell mérsékelni a felmelegedést, hogy elkerüljük a katasztrófát, de a jelenlegi kibocsátási szintek mellett legalább 3 fokos felmelegedésre lehet számítani 2100-ig.

Az amerikai védelmi minisztérium épülete, a Pentagon és környezete 1,5 és 4 Celsius-fokos felmelegedés mellett Forrás: Climate Central

Az október 31-én kezdődő skóciai ENSZ-klímacsúcson (COP26) az egyes országok képviselőitől azt várják, hogy még szigorúbb klímacélokat fogalmazzanak meg, és azok betartatásáról is intézkedjenek. „A Glasgowban hozott döntéseinknek és az ebben az évtizedben tett cselekedeteinknek több száz vagy ezer évre kiterjedő hatásai lesznek. Erre a csoportra a döntése alapján emlékeznek majd a jövőben: a virágzó jövőt és az élhető klímát választották, vagy a partmenti területek elárasztása mellett döntöttek?” – mondta Benjamin Strauss, a Climate Central igazgatója és vezető kutatója.

A klímacsúcson olyan, a tengerszint emelkedését mérséklő intézkedésekről dönthetnek majd, mint a mélyen fekvő területek lakosainak áttelepítése magasabb vidékekre, védőgátak építése, valamint a partmenti vizenyős területek, tengerpartok, dűnék és osztrigatelepek védelme.

További 182 helyszín vizualizációja között a Climate Central oldalán lehet böngészni.

