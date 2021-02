Sokkal gyorsabban emelkedik a tengerszint a Földön, mint eddig hitték

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Egy kedden megjelent tanulmány szerint a világnak még jobban vissza kell fognia a karbonkibocsátását, a tengerszint ugyanis sokkal gyorsabban emelkedik, mint azt eddig hitték. Mindössze fél fokos felmelegedés esetén a vízszint a század végére fél méterrel emelkedhet, két foknál pedig nagyjából egyméteres emelkedésre kell majd számítani.

Aslak Grinsted klímakutató, a tanulmány egyik szerzője szerint a jelenleg alkalmazott modellek azért pontatlanok, mert a legtöbbször csak az elmúlt 150 év adatait veszik figyelembe, de ahogy az egyre régebbi becsült vízszintet hasonlítják össze a jövőbeli forgatókönyvekkel, egyre nagyobb különbségek kerülnek elő. Jens Hesselbjerg Christensen, a tanulmány társszerzője szerint persze minél távolabbi időpontra vonatkozik a becslés, annál nagyobb a pontatlanság is, a kutatók ezzel a szórással is számoltak.

Nem elég a két fok

Grinsted szerint az eddig használt modellek nem feleltek meg a méréseknek sem, többek között azért, mert 150 év nagyon rövid idő, de az is problémát okozott, hogy a műholdképek előtt a sarkvidéki jég olvadásáról is csak becslések születhettek. Az ENSZ klímaügyi paneljének (IPCC) korábbi becslései szerint a karbonemisszió jelentős csökkentésével 60-80 centiméteres emelkedésre lehet számítani, 2 fokot meghaladó felmelegedés esetén pedig akár 110 centiméteres emelkedéssel számoltak. Grinsted szerint a problémát az okozza, hogy ezeknél a becsléseknél az IPCC nem veszi figyelembe a 150 évnél régebbi, becsült adatokat, így pontatlanok lesznek, ezért a kutatók azt javasolják a klímaügyi panel szakértőinek, hogy a jövőben ezt is vizsgálják az előrejelzésekhez, erről már folynak is a tárgyalások.

Az új módszer a klímacélok meghatározása mellett gyakorlati hasznot is hozhat: a modell alkalmazásával a part menti települések megpróbálhatnak felkészülni a tengerszint emelkedésére, de a tanulmány azt is jól jelzi, hogy még a nagyon optimista fél fokos hőmérsékletnövekedés is katasztrofális következményekkel járhat – miközben még egy reálisnak tűnő, de még mindig nehezen tartható becslés szerint is 2 fokos emelkedéssel kell számolnunk. Ez a part mentén lévő településeket és a szárazföldi városokat is érinti: könnyen lehet, hogy 2100-ra egyes, ma még sűrűn lakott területek teljesen lakhatatlanná válnak majd.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: