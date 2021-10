ENSZ-jelentés: A 2030-as években is úgy fogják pumpálni az olajat a Föld országai, mintha nem lenne holnap

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A kormányok 2030-as évekre szóló fosszilisüzemanyag-kitermelési tervei garantálják, hogy az emberiség nem fogja tudni biztonságos szinten belül tartani a globális átlaghőmérsékletet – derül ki az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) által kiadott friss jelentésből, amit az október 31-ei skóciai ENSZ-klímacsúcs (COP26) elé időzítettek.

A jelentésből kiderül, hogy az országok több mint kétszer annyi fosszilis energiahordozó kitermelésére készülnek, mint amennyi ahhoz kellene, hogy a felmelegedést 1,5 Celsius-fok alatt tartsák. A UNEP production gap reportjai rendre azt vizsgálják, hogy milyen távol áll az energiaipar valósága a klímaváltozás súlyos következményeinek elkerüléséhez szükséges céloktól, míg az emission gap reportok a kibocsátás alakulását követik ugyanilyen szempontból.

A tervekben a kőolaj és a földgáz kitermelése meredeken emelkedik, míg a szénbányászat enyhe csökkenést mutat. Összességében nem sok változás történt a 2019-ben publikált jelentéshez képest. A legnagyobb olaj-, gáz- és széntermelők némelyike még terveket sem készített arra, hogy hogyan csökkentse a termelést.

Nemhogy 2030-ra, de utána sem változik a helyzet

Néhány hónappal ezelőtt az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) újra arra figyelmeztetett, hogy nagyon súlyos következményei lesznek az emberiségre nézve, ha hagyják, hogy ebben az évszázadban a másfél Celsius-fokot meghaladó mértékben növekedjen a globális átlaghőmérséklet az iparosodás előtti időkhöz képest. Ahhoz, hogy ezt elkerüljük, az üvegházgáz-kibocsátásnak a 2010-es szinthez képest 45 százalékkal kellene csökkennie 2030-ra.

Az UNEP friss jelentése szerint azonban nemcsak a 2020-as, hanem a 2030-as évtizedben is csúcsra járatják üzemeiket a fosszilisenergia-termelők, ahogy a legnagyobb kibocsátó országok közül is sok arra készül, hogy jelentősen növelje a fosszilis energiahordozók kitermelését a kérdéses időszakban. A jelentés szerint 110 százalékkal többet, azaz több mint kétszer annyit készülnek kitermelni ezekből az országok, mint amennyi a melegedés 1,5 Celsius-fok alatt tartásához kellene. Az ENSZ által vizsgált termelési tervek a (korábban legvégső határnak kikiáltott, de pusztító következményekkel járó) 2 Celsius-fokos hőmérséklet-növekedéshez szükséges mennyiséget is 45 százalékkal meghaladják.

A földgáz kitermelése a következő 20 évben olyan mértékben növekszik, ami a párizsi klímavédelmi egyezménnyel nem kompatibilis. A jelentésben 15 nagy kitermelő országot vizsgálnak közelebbről, köztük Ausztráliát, Oroszországot, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot.

Akármilyen kitartóan riadóztatnak a klímaváltozás veszélyeiről a kutatók, tudományos műhelyek, civilek és nemzetközi szervezetek, a legtöbb kormány továbbra is jelentősen támogatja a fosszilis energiahordozók előállítását – áll a jelentésben. Az országok jóval többet terveznek termelni ezekből, mint amennyi biztonságosan elégethető – mondta a BBC-nek Ploy Achakulwisut, a Stockholmi Környezetvédelmi Intézet munkatársa, a jelentés vezető szerzője.

Bár az országok jóval nagyobb összeggel támogatták a szén- és olajipart a COVID-19 utáni gazdaság-helyreállító csomagok keretében, mint kellene, van jó hír: az olaj-, földgáz- és szénkitermelés banki finanszírozása jelentősen csökkent az elmúlt években.

