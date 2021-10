Levegőből készít ivóvizet a Google legújabb találmánya

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Légköri vízszüretelőnek (atmospheric water harvester) nevezték el azt a készüléket, amit a Google anyacége, az Alphabet kísérleti technológiai központja, az X Development fejlesztett: az eszköz magába szívja a légköri levegőt, majd ventilátorok és napenergia segítségével cseppfolyósítja azt, és végül tiszta ivóvizet állít elő belőle.

Globálisan az emberek egyharmada nem jut tiszta ivóvízhez, és a WHO friss adatbázisából az is kiderül, hogy hol élnek ezek az emberek. Ez azért fontos, mert az X kutatói már azt is számításba tudták venni, hogy milyen éghajlati sajátosságok uralkodnak a vízhiányos területeken, így ki tudták számolni, hogy a készülék hány embernek biztosíthatna tiszta ivóvizet: körülbelül egymilliárdnak. Az eszköz ugyanis a túl száraz területeken nem működik.

Az ipari ivóvíz-előállító projektek, például a tengervízből ivóvizet gyártó sótalanító üzemek megvalósítása még hosszú éveket vehet igénybe, ezért átmenetileg ezek a kisebb készülékek is nagy segítséget nyújthatnak a tisztavíz-ellátásban.

Fotó: X

„A világon elérhető tiszta víznek mindössze a 0,1 százalékát fogyasztjuk el. A fennmaradó 99,9 százalék elmegy fürdésre, mosogatásra, mezőgazdasági célokra és hasonlókra, miközben azoknak nem lenne szükséges ivóvíz minőségűnek lenniük” – mondta az X vezetője, Astro Teller. Az X ivóvízprojektje 2017-ben indult, és hamar rájöttek, hogy nagy energiafogyasztás mellett is csak kevés vizet tudnak kinyerni a levegőből, ezért a készüléket csak azokon a területeken érdemes majd bevetni, ahol a legégetőbb szükség van a tiszta vízre.

A ventilátorok működését néhány napelemmel végző, hálózati áramot nem fogyasztó eszköz legnagyobb részt a nap hőjére támaszkodik. Egy ventilátor betereli a készülékbe a külső levegőt, amelynek nedvességét egy szárító anyag magába szívja. Ezután egy második ventilátor forgatja a napelemek által fűtött levegőt, majd a hideg és meleg levegő találkozása az eszközön belül csapadékot eredményez. A prototípus négyzetméterenként és óránként 1,5 dl vizet tud előállítani, de a kutatók szerint a végső változattal napi 5 liter ivóvizet is le lehet majd szűrni a levegőből, ami sok helyen már életmentő mennyiség lehet.

Fotó: X

Bár az Alphabet legtitkosabb fejlesztéseivel foglalkozó X általában nem ad ki prototípusokat, ezúttal már a kész termék előtt nyilvánosságra hozta a prototípus szoftveres és hardveres dokumentációját, és minden, a készülék gyártáshoz szükséges adatot. „Úgy éreztük, hogy ebben az esetben elég fejlődést értünk el ahhoz, hogy a projekt megosztása a világgal valódi előnyökkel járhat. Már az elegendő, ha bármilyen módon hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tiszta ivóvízzel lássuk el a világot” – mondta Teller.

Forrás: X

A készülék költséghatékonyságának javításán azért tovább dolgoznak a kutatók, jelenleg ugyanis egy liter víz előállítása tíz centbe kerül, miközben az egy centes költséget tűzték ki célul.

