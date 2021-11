Csodálatos római kori villa romjait tárták fel egy brit szántóföldön

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Csodálatos, Akhilleuszt ábrázoló mozaikot tártak fel a Leicesteri Egyetem régészei az Egyesült Királyságban, egy rutlandi szántóföldön. A villa maradványait a terület tulajdonosának fia, Jim Irvine találta meg a 2020-as lezárások idején, amikor sétálni indult, és egy különös cserépdarabra figyelt fel az egyik búzatáblában.

Miután hazaért, megnézte a szántóföld műholdképét, és egy épület körvonalaira bukkant rajta. Értesítette a Leicesteri Egyetem és a Historic England munkatársait, a nyáron pedig mrá meg is kezdődhetett a terület feltárása. Az eddigiekben a legjelentősebb lelet egy 11-szer 7 méteres mozaik, amely valószínűleg az ebédlő padlóját díszítette, és amely Akhilleusz és Hektór küzdelmét ábrázolja.

A csodálatos mozaik Fotó: Historic England

John Thomas, az ásatás vezetője szerint Nagy-Britanniában egyedi leletről van szó, de Európában is csak néhány hasonló mozaik akad. Thomas szerint a mozaikon kívül maga a villa is érdekes, az eddigi vizsgálatok szerint különösen jó állapotban maradt fenn. A villához melléképületek is tartoztak, ezeket még nem tárták fel, de az épületek körvonalai alapján valószínűleg egy csűr és egy fürdőház maradványait rejtheti még a szántóföld. A birtokot árkokkal határolták, a műholdképeken ezeknek a nyomai is látszanak.

Még folynak az ásatások

Az épület tulajdonosát nem sikerült azonosítani, a mozaik kidolgozottsága és témaválasztása miatt a régészek úgy gondolják, hogy vagyonos és művelt ember lehetett. A villa a harmadik és negyedik század fordulóján épülhetett, és a római kor végéig, esetleg a középkor elejéig használták.

A mozaikpadló feletti talajrétegben egy holttest maradványait is megtalálták, és bár azt nem állapították még meg, hogy mikorról származik, már a villa hőskora után temethettek ide valakit. A további vizsgálatoktól azt várják, hogy talán többet is megtudhatnak majd a rómaiak távozása utáni időkről, amikor a hátrahagyott épületeket más vette birtokba utánuk.

Az ásatások 2022-ben folytatódnak, az, hogy hol és milyen formában tudják majd kiállítani az itteni leleteket, majd később dől el, addig is a Historic England és a szántóföld tulajdonosa közösen gondoskodik a helyszín védelméről.

