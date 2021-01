Ősi rituális fürdő maradványaira bukkantak az izraeli Gecsemáné-kertben

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

Ősi rituális fürdő maradványait fedezte fel egy régészcsoport az izraeli Gecsemáné-kertben. Ez az a hely, ahol – a Biblia szerint – Júdás a Jézust letartóztató tömegbe vegyült, és csókjával leplezte le a megváltót. Ezután Jézust a római helytartó, Poncius Pilátus elé vitték, aki a kihallgatás után elrendelte Jézus keresztre feszítését.

„Gecsemáné a Szentföld egyik legfontosabb szentélye. A hagyomány szerint itt imádkozott Jézus, és itt árulták el. Minden évben zarándokok milliói imádkoznak ezen a helyen.”

– mondta Francesco Patton, a Vatikán szentföldi kusztosza.

Az Izraeli Antikvitási Hatóság (IAA) és a Studium Biblicum Franciscanum szakértői szerint a Jeruzsálemhez közeli térségben ez az egyetlen, Jézus korából fennmaradt rituális fürdő (mikve).

„A most felfedezett fürdő – amihez nem tartoztak épületek – azt sejttetik, hogy már kétezer éve is mezőgazdasági munkálatokat folytattak a területen; valószínűleg olajat vagy bort termeltek. A zsidó tisztasági törvények megkövetelték az olaj- és bortermelőktől, hogy rendszeresen tisztálkodjanak.”

– mondta a LiveScience hírportálnak Amit Re’em, az IAA jeruzsálemi részlegének régésze. Hogy a szakember feltételezése megalapozott lehet, azt az is sejteti hogy az ősi héber nyelvben a gecsemáné (גת שמנים) eredetileg olajprést jelentett.

A környéken található 1500 éves templom valószínűleg a Bizánci Birodalom idején épülhetett, noha vannak rá bizonyítékok, hogy az emberek még akkor is használták, amikor a muszlimok 640-ben átvették a térségben az uralmat – olvasható a hivatalos közleményben.

A régészek a fürdő feltárása során találtak egy finom faragású követ, amint ógörög nyelven az alábbi felirat áll:

„Krisztus [keresztjel] szerelmeseinek emlékére és örök nyugalmára. Isten, ki áldozatot fogadott el Ábrahámtól, fogadja el szolgáinak áldozatát, és oldozza föl őket bűneik alól. [keresztjel] Ámen.”

David Yeger izraeli archeológus bemutatja egy 1500 éve, a bizánci korban épült templom maradványait a Gecsemáné-kertben, Jeruzsálem keleti részén. Fotó: Atef Szadafi / AFP

A régészek szerint a most feltárt ősi fürdő maradványait az évről évre Jeruzsálembe érkező zarándokok is megtekinthetik majd. A tervek szerint a régészeti leleteket egy, a környéken épülő látogatóközpontban fogják kiállítani, hogy a turisták is megnézhessék őket.

