A kilencéves Szür Kristóf Excelben írt könyvelőprogramot a Gazdálkodj okosan!-hoz, be is került a Formáld a Világod! számítógépverseny díjazottjai közé

Mit csinál 2021-ben egy kilencéves kisfiú, aki szerint túl nehéz dolga van a Gazdálkodj okosan! pénztárosának a rengeteg bankjeggyel, kötvénnyel és az állandó számolgatással? Fogja magát, és ír egy működőképes könyvelőprogramot Excelben, hogy egyszerűbb és élvezetesebb legyen a játék. Ezzel a bravúrral legfiatalabbként Szür Kristóf is bekerült a Formáld a Világod! Szabadfogású Számítógép Verseny idei nyertesei közé, akik a hétvégén a koronavírus-járvány miatt második alkalommal online díjátadón meséltek alkotásaikról.

A 19 év alattiaknak szóló versenyt épp 19 éve rendezi meg a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ, és az általában ősszel meghirdetett pályázatra bármilyen informatikai megoldással nevezni lehet. Mindegy, hogy grafika, animáció, számítógépes játék, egyéb szoftver vagy hardver, a zsűri nem a használt technológia fejlettségét díjazza, hanem a kreatív gondolatot és az ötletet, amellyel a fiatal reagál a körülötte lévő világra és igyekszik saját kézlenyomatával formálni azt. Ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a díjátadó virtuális terét Peternák Miklós, a C3 Alapítvány vezetője.

Forrás: C3 Alapítvány

Az alapítványhoz több mint kétszáz nevezés érkezett be. Ezek közül válogatott a zsűri, amelynek elnöke, Sipos Melinda, a MOME doktori iskolájának kutatója elmondta, izgalmas és megtisztelő volt látni, hogyan használják programozói tudásukat az alkotók, habár a pályamunkákban visszatükröződött a jelenlegi, coviddal terhelt helyzet is. Úgy vélte, talán ez lehet az oka, hogy számos fiatal nagyon nehéz témához nyúlt: depresszió, betegségek, közösségi hálók, klímaválság, identitáskeresés is megjelenik műveikben a könnyedebb alkotások mellett.

A 18 éves Nguyen Le Ani animációs videójában azt meséli el megindító érzékenységgel és érzékletességgel, milyen nehézségekkel küzd Magyarországon és Vietnámban kettős identitása miatt, hogyan próbálja megtalálni tinédzserként saját identitását magyarságában és vietnámiságában.

A 13 éves Peresztegi Mirkót Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin ihlette meg, Magyar, mint én című videójában elmeséli, hogy a Nobel-díjas tudós mennyire nem szerette a paprikát, hogy karon lőtte magát, mert nem akart harcolni a világháborúban, motorozott, repülőt vezetett és 70 évesen megtanult szörfözni.

Rajtuk kívül bekerült a nyertesek közé a 12 éves Bódi-Máté András, aki a Pong nevű játékot értelmezte újra úgy, hogy egyedül is lehessen játszani, a 11 éves Hekeli Sára és a 12 éves Pap Bence, akik Egy népmese másként címmel programoztak számítógépes játékot egy hercegnő megmentésére, vagy a 17 éves Krecht Hanna Regina, aki Metasztázis - Egy fehérvérsejt története néven képregényben igyekszik közelebb hozni az átlagolvasóhoz immunológiát. A további nyertesek munkáit itt vagy december 17-ig a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Galériában láthatóak a pályaművek december 7-17. között.

A cikk szerzője, Radó Nóra tagja volt a verseny zsűrijének.

