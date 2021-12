Újabb lyukkal bővült a lucaszéke – 6. nap

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Nehéz az élet szögek és csavarok nélkül. Erre akkor jön rá az ember, amikor egyiket sem használhatja, mégis széket kell készítenie. A babona úgy tartja, hogy azt, aki elkészíti a lucaszékét, és meglesi róla az éjféli misén a boszorkányokat, halálos veszély fenyegeti, ami ellen csak úgy védekezhet, ha kést vág az ajtófélfába, fokhagymát dug a kulcslyukba, és mákot szór maga után, de az sem tűnne hülye ötletnek, ha az ember egy rendesen megcsavarozott sámlit készítene, és agyonverné vele a nyomába eredő boszorkányokat.

Boszorkányok márpedig nincsenek, de szögek és csavarok sem. Ezek híján az ember kénytelen csapolni, vagy legalábbis lyukakat fúrni, és botokat faragni hozzá, ez pedig időt, türelmet és botokat igényel. Az előzőleg majdnem kifúrt lyuk nem bizonyult megfelelőnek, ezért újat kellett fúrni, a faanyagon viszont nem kellett változtatni, továbbra is egy bodzaág tűnik a megfelelő jelöltnek, leginkább azért, mert nem túl bonyolult vele dolgozni.

A lyuk Fotó: Dippold Ádám

Ennek megfelelően a lucaszéke újabb napja ismét fúrással és némi faragással telt: miután az is cél, hogy a szék lassan készüljön el, ráérősen lekérgeztem néhány botot, amikről megállapítottam, hogy nem jó méretűek, de persze csak azután, hogy már megfaragtam őket. A jó méretet a lyuk határozza meg: a rossz helyen elkezdett lyuk után fúrtam egy másikat, amibe talán illeszkedhet a székláb, de persze nem illeszkedett, ezért új lábat is kellett keresni. Faragni is lehetett volna, de minek; a lucaszék faragása meditatív tevékenység, ami közben az embert könnyen hatalmába keríti az az érzés, ami a generálkivitelezők gondolatvilágát idézi, így könnyű bármiről kijelenteni, hogy jóleszazúgy. Ez még nem jó, de alakul, a purhab kreatív felhasználásán pedig még gondolkodom.

A jövőbe tekintve lassan ideje flexelni: jövő pénteken jön a karácsony, addig viszont már csak egyetlen vasárnap van hátra, és nagyon kellemetlen munkahelyi baleset lenne, ha boszorkányvadászat közben tüske menne a talpamba, a sikítót viszont minden józan gondolkodású ember kizárólag hétvégén és reggel hét előtt használja. A 7-9-13 fához szükséges alapanyagok ugyan megvannak, de ha fúrni kell, hát fúrni kell: a mostani program tehát a lábak rögzítéséhez szükséges lyukak kialakítása, lábat azután is lehet keresni.

A kalandok folytatódnak, bár a lyukak száma véges, a kész boszorkánydetektor elkészültéig még további hátborzongató izgalmakra számíthatnak, maradjanak velünk!

