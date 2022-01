Ész Ventura: Viszlát, 2021, idén még több nyeremény vár megfejtőinkre

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Kedves Ész Ventura-olvasók és megoldók!

Lezártuk a tavalyi pontversenyt, a legelső megoldók listája, valamint a kreatív megoldásokért és a bónuszkérdésekért kiosztott banánok listája megtalálható a 2021-es Dicsőségfalon, ahonnan a feladványok már megjelent megoldásait is könnyedén el lehet érni.

Tavaly 31 feladványt tűztünk ki, amikre összesen több mint 400 beérkező megoldást kaptunk – ez a tavalyihoz képest növekvő tendencia. A megoldók között sok diák is volt, akik között szponzoraink jóvoltából idén különdíjat is kiosztunk. Ezt a szokást szeretnénk megtartani, ezért a továbbiakban külön kérnénk fiatal olvasóinkat, hogyha megoldást küldenek be, akkor feltétlenül jelezzék az életkorukat, és hogy hányadik osztályos tanulók, mert az idei évtől kezdve gyerekek és tanulók között is osztunk majd ki különdíjakat. Tanárok jelezték, hogy egyes feladványainkat szakkörökön használják, és szeretnénk a diákokat ilyen módon is ösztönözni.

Tavaly három olyan feladvány is volt, amire nem érkezett megoldás. Ezek egy része egyáltalán nem volt nehéz, valószínűleg csak olyan nyári vagy ünnepi időszakban kerültek kitűzésre, amikor kevesen foglalkoztak vele. Éppen ezért ezekre a feladványokra továbbra is lehet még megoldásokat beküldeni, egészen január végéig, és mind a három feladványnál külön-külön nyereményeket sorsolunk ki a helyes megoldást beküldők között. A feladványokhoz némi segítséget is adunk alább.

124. feladvány: Huss, műanyagszemét! című feladványunkban négy alkérdés szerepelt, ezek közül elegendő egyet beküldeni a sorsoláson való részvételhez.

129. feladvány: Mérés hosszú vonalzóval című feladványunknál többen jól közelítették meg a problémát, de figyelni kell arra, hogy a fal vastagsága miatt a vékony és merev rúdnak tekinthető vonalzó nem minden esetben ugyanúgy fekszik fel a párkányra, és van olyan eset, amikor a párkány sarkát nem tudja érinteni, se kívül, se belül.

137. feladvány: Gyűrű szabályos hétszögekből című feladványunk egyáltalán nem nehéz, talán csak az ünnepi időszak miatt nem érkezett rá megoldás, érdemes foglalkozni vele. A megoldás megsejtéséhez javasoljuk, hogy rakosgassatok szabályos hétszögeket egy olyan grafikai program segítségével, amiben van snap to node funkció.

A tavalyi Ész Ventura-pontverseny díjazását idén a Reflexshop, a Csodák Palotája, a Mystique Room, a Typotex Kiadó, a HVG Kiadó, és a Mensa HungarIQa támogatja az alábbi felajánlásokkal. A sorosláshoz, ahogy korábban is, a következő heti lottósorsolást fogjuk random generátorként használni. A sorsolásig kérjük türelmeteket.

Akinek tetszik a rovat, kérjük írjon az Ész Ventura vendégkönyvébe!

Reflexshop

A Reflexshop kezdettől fogva támogatója az Ész Venturának, idén nyomozós játékokat ajánlottak fel. A Sherlock sorozat tagjai piciny kártyapaklik, amiket bárhova magunkkal vihetünk, mégis hatalmas élmény rejlik bennük. A kooperatív nyomozós játék akár nyolc fő számára kínál szórakozást, melynek során közösen kell egy történetet, azaz bűntényt összerakni, felismerve azt, hogy mik a releváns, és mik a lényegtelen információ morzsák. A kártyajáték egy társaságnak csak egyszer játszható, de játék után továbbajándékozható. A MicroMacro Crime City a tavalyi év nagy újdonsága volt, egy többszörösen díjnyertes társasjáték, amiben egy hatalmas Tesz-Vesz város szerű térképen kell nyomokat keresnünk, de nem csupán meg kell találni valamit, vagy valakit, hanem fel is kell tárni a bűntényeket, felgöngyölíteni a szálakat, amik térben és időben el vannak szórva Crime City-ben.

Csodák Palotája

A Csodák Palotája felajánlásával családi belépőjegyeket sorsolunk ki Magyarország első interaktív tudományos játékterére, ahol több mint 250 fizikai jelenséget bemutató játék és eszköz próbálható ki, az Öveges professzorról elnevezett előadóteremben pedig izgalmas előadások és kísérletbemutatók várják a látogatókat, a különleges sokdimenziós élményvetítésekről és körmoziról már nem is beszélve. A CSOPA-ban a maszk használata kötelező, de a jelenlegi szabályozás szerint védettségi igazolvány nélkül is látogatható, mégpedig egész héten, a teljes hétvégét is beleértve.

Mystiqueroom

A Mystiqueroom felajánlásai bármely szabadulójátékukra beváltható ajándékkártyák. Minden pályájuk családbarát, a 11 különböző szobából a Kalózöböl, az Alice és a Varázskastély kimondottan gyerekeknek (is) szánt. A pályák 3-tól 5 főig nyújtanak ideális élményt, de akár ennél nagyobb társaságot is fogadnak. A szabadulós játékok mind izgalmasak és egyediek, a központban az együttműködés áll. A pályákon nincs semmi ijesztő, a garantált izgalmakat az események pezsgő sora és a gyorsan fogyó idő biztosítja. Minden pályán egy óra áll rendelkezésre, hogy túljárjatok a készítők eszén, és közösen megoldjátok a fejtörőket, amik ténylegesen csapatmunkát igényelnek. Kiváló program csapatépítésre vagy szülinapra.

Typotex Kiadó

A Typotex Kiadó Pintér Gergő Új világok teremtése című könyvéből és Raymond Smullyan A csúfolórigó nyomában című fejtörő kötetéből ajánlott fel példányokat. Mindkettőről volt már szó az Ész Ventura feladványok során. Pintér Gergő könyvének egyik fejezete foglalkozik a Dobble kártyajáték mögött rejlő absztrakt geometriai struktúrával, ennek nyomán kitűztük a Dobble kártyajáték általánosítását, amelynek már a megoldása is megjelent. Raymond Smullyan könyve pedig a Hazug politikusok című feladványt inspirálta, Raymond ugyanis az igazmondókról és hazugmondókról szóló feladványok nagymestere. Az említett könyvben azonban nem csak róluk van szó, hanem például Gödel-erdőről, inverz poszátáról, duplán csúfolódó rigóról, madárszociológusról vagy éppen a meta-madárszociológusról. A szerző efféle tréfás fogalmakon keresztül igyekszik közel hozni az olvasóhoz a kombinatorikus logika alapjait.

HVG Kiadó

A HVG Kiadó két tudományos ismeretterjesztő könyvből ajánlott fel példányokat. A Terra Insecta oldalról oldalra elképesztő tényekkel ismertet meg minket a rovarokról, olvasmányos de mégis lényegretörő formában, úgy, hogy közben nemcsak a rovarokról tudunk meg fontos és különös dolgokat, hanem a rovarok által a világ különböző dolgairól érthetünk meg mély összefüggéseket, legyen szó akár a környezetünkről, akár magáról az emberről. A Meghekkelt teremtés című könyv az egyik kutató munkája, aki társával együtt a CRISPR/Cas-9 korszakalkotó génszerkesztő technológia megalkotásáért kapott 2020-ban kémiai Nobel-díjat. A könyv közérthető módon ír a génszerkesztésben rejlő fantasztikus lehetőségekről a humángenetikától kezdve a mezőgazdaságon és a környezetvédelmen át az egészségügy számos területéig, ugyanakkor kitér a felfedezésével együtt járó, a technológia alkalmazásában rejlő számos veszélyre is.

Mensa HungarIQa

A Mensa HungarIQa jóvoltából a legjobbaknak ajándék IQ-tesztlehetőséget ajánlunk fel. Aki él ezzel a lehetőséggel, arról a teszt után kiderül, hogy a felső 2 százalékba tartozik-e – ha igen, akkor Mensa-tagságra jelentkezhet, ezáltal bekerülhet egy nemzetközi egyesületbe, amelynek közel 140 ezer tagja van a világ száz országában. A nemzetközi kapcsolatok mellett a hazai Mensa élete is nagyon aktív, rengeteg közös programot szerveznek, van focicsapatuk, hatalmas társasjáték-gyűjteményük, újságjuk, és Mensa-tagként számos kedvezményt is igénybe lehet venni itthon és külföldön egyaránt.