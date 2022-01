Nemzetközi összefogás készül a globális műanyagválság leküzdésére

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Amennyiben továbbra sem sikerül multilaterális megállapodással rögzíteni a szennyezés mértékét, akkor 2040-re a világ tengereiben a műanyaghulladék össztömege meghaladhatja az ott élő halakét – idézi a BBC a londoni székhelyű nemzetközi környezet- és természetvédelmi szervezet, az Environmental Investigation Agency (EIA) egyik munkatársát. Tom Gamage szerint „az újonnan gyártott műanyagok féktelen túltermelése és életciklusa által okozott károk visszafordíthatatlanok. A műanyagválság majdnem olyan súlyos következményekkel járhat, mint az éghajlatváltozás”.

A brit lap értesülései szerint a nemzetközi kutatási eredmények és az EIA-hoz hasonló nem kormányzati szervezetek jelentéseinek hatására az ENSZ március elején Nairobiban kezdődő környezetvédelmi csúcstalálkozóján több mint 100 tagország támogatásával sor kerülhet a műanyagszennyezésről szóló nemzetközi egyezmény aláírására. Állítólag sikerült az Egyesült Államok jelenlegi elnökét, Joe Bident is megnyerni az ügynek. A BBC szerint ez már csak azért is előrelépés, mert hivatali elődje, Donald Trump a kőolajlobbi embereként elzárkózott minden nemű korlátozással járó kötelezettségvállalkozástól. Mint ismeretes, az előző elnöknek az egyik első dolga volt kiléptetni június 1-én az Egyesült Államokat a 2015-ös párizsi klímaegyezményből is.

A BBC szerint az azonban még nem világos, hogy Biden elnök elnyeri-e az amerikai kongresszus jóváhagyását. Az viszont már tudható, hogy Japán megpróbálja majd tágítani a kőolajipar mozgásterét. A legtöbb új gyártású „szűz” műanyagot előállító Kína és az Arab-öböl menti kőolajexportáló országok álláspontja még nem ismert.

