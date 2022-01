A világ legnagyobb autómentes övezetének létrehozásáról szavaznak hamarosan Berlinben

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Úgy tűnik, hosszas kampányolás után elérheti a célját az autómentes Berlinért küzdő csoport, a berlini képviselőház ugyanis februárban vitára bocsátja a világ legnagyobb autómentes övezetének létrehozását célzó javaslatot. Ezt már csak azért is meg kell tenniük, mert a szervezet összegyűjtötte az ehhez szükséges 50 ezer, az ügyet támogató aláírást.

A 2019-ben, három barát projektjeként indult kezdeményezés pro bono dolgozó ügyvédek segítségével vázolt fel egy olyan törvényjavaslatot, amely a német főváros szívében, egy 88 négyzetkilométeres területen csökkentené radikálisan az autóforgalmat.

Ennek megfelelően a Berlint körülvevő elővárosi S-Bahn vasútvonal körgyűrűjén belül csak teherszállítók, a vészhelyzeti járművek, a taxik, és a korlátozott használatú autómegosztó flották közlekedhetnének.

A berlini S-Bahn vasúti körgyűrűje Forrás: Wikimedia Commons

„Ez legalább annyira szól a közvetlen környezetünkről, amennyire általában véve a környezetről. Arról szól, hogyan akarunk élni, lélegezni, együtt játszani. Azt akarjuk, hogy az emberek nyugodtan aludhassanak nyitott ablakkal, hogy a gyerekeink újra játszhassanak az utcán. A nagyszüleink is megérdemlik, hogy biztonságban biciklizhessenek, és legyen elég pad a városban, hogy megpihenhessenek” – mondta a Guardiannek Nina Noblé, a csoport egyik alapítója.

Berlin azért is lenne a legtöbb európai nagyvárosnál is tökéletesebb terep az autómentes övezet kialakítására, mert már most is nagyon fejlett kerékpárút-hálózattal, megbízható vasúttal és kiterjedt tömegközlekedéssel rendelkezik. Egy 2014-es jelentés szerint az S-Bahn körgyűrűjén belül már így is csak a megtett utak 17 százalékát teszi ki az autós közlekedés.

A leginkább természetesen a városközpontot érintené az autók kitiltása, ahol a forgalmi dugók és a megtelt parkolóhelyek mindennapi jelenségnek számítanak – ezért is kampányoltak többek között olyan képekkel, amelyek megmutatják, hogyan nézne ki autók és autóutak nélkül Berlin belvárosa.

A Brandenburgi kapu felé vezető út ma (fent) és autók nélkül (lent) Fotó: Volksentscheid Berlin Autofrei

Ha a szenátus nem szavazza meg a javaslatot, a csoport készen áll arra, hogy újra aláírásgyűjtésbe kezdjen, 175 ezer után ugyanis még egyszer napirendre kell kerülnie az ügynek, és ha másodjára is visszautasítják, akkor 2023-ban népszavazásra bocsátják.

