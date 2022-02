Meghalt Hegyeshalmi Richárd, a Qubit újságírója

Szerda este, 39 évesen váratlanul elhunyt Hegyeshalmi Richárd, a Qubit újságírója. Richárd 2020 szeptembere óta dolgozott a Qubitnél, korábban az Index (a régi Index) tech-tudomány rovatának munkatársa volt. Nagyon szerettük. Őt is, a cikkeit is. Hiányozni fog.

A Qubiten megjelent írásai, rövidebbek, hosszabbak, szomorúak és viccesek, itt olvashatók.



„Ricsi, tegnap még azzal ugrattál, hogy nem látnék ki egy kamion volánja mögül! Felfoghatatlan, hogy 24 óra telt el, és már soha nem fogom tudni bebizonyítani, hogy igenis kilátnék! Senki nem tudott közülünk Ricsihez hasonló komolysággal és őszinte érdeklődéssel írni olyan szubkulturális jelenségekről, mint a kazetták és a dekkek 21. századi visszatérése , vagy az analóg számítógépek hatalmas diadala . Az 1980-as éveket nemcsak szórakoztatóan megírt cikkeiben járta körül, írásai azért voltak utolérhetetlenül élményszerűek, mert ha arról kellett írnia, órákon át szerelt egy walkmant, csak hogy pontosan tudja, mi miért történik benne úgy ahogy történik. Pályafutásom kezdete óta a Qubitben találtam először olyan szakmai közösségre, ahol minden egyes szerkesztőségi tag nélkülözhetetlen. Mindenki olyan részterületek iránt érdeklődik, olyan témákban van otthon, amihez a többiek nem értenek. Ricsi, barátként és kollégaként is olyan helyet töltöttél be a szerkesztőségben, ami felfoghatatlan távozásoddal örökre betöltetlen marad.” – Balázs Zsuzsanna

„Bár másfél évig dolgoztunk együtt, a járvány miatt jó, ha ötször találkoztunk személyesen. Környezetünknek végtelen poénforrást jelentett, hogy mindketten a kétméteres magasságot közelítettük, talán ezért is értettük meg egymást olyan jól. Azok közé tartozott, akinél a small talk nem működött, mert ha csak fél perce is beszélgettünk, jó eséllyel már a mágneses adattárolás rejtelmeinél tartottunk, vagy arról mesélt, hogyan jutott eszébe a Siemens FM 523 képmagnó kezelését bemutató kisfilmről cikket írni egy albániai kávéházban. Akármilyen témában kellett elmerülni, biztos, hogy a legapróbb részletekig elmerült benne, ebből is fakadt azonnal felismerhető stílusa, amit harmincnyolcezer karakterben is élvezet volt olvasni. Felfoghatatlan, hogy nem láthatom és nem olvashatom többé.” – Bodnár Zsolt