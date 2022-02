Lebénult egerek járását adták vissza izraeli kutatók gerincvelő-implantátumok beültetésével

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A Tel-Avivi Egyetem kutatói egy kísérletben emberi sejtekből állított elő mesterségesen gerincvelőszövetet, amit aztán 15 tartósan bénult egérbe ültetett, majd a beavatkozás után 12 egyed teljesen visszanyerte a mozgásra való képességét – jelentették be hétfőn a tudósok az Advanced Science folyóiratban megjelent tanulmányukban.

Tal Dvir, az egyetemen működő Sagol Regeneratív Biotechnológiai Központ professzora a Times of Israelnek elmondta, „ha ez embereken is működik, és úgy gondoljuk, hogy működni fog, akkor az eredményeink minden bénult embernek reményt adhatnak arra, hogy újra járni tudjanak”. A kutató megjegyezte, hogy már meg is kezdték a tárgyalásokat a klinikai vizsgálatokról az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósággal (FDA), és reményeik szerint három év múlva elkezdődhetnek az embereken végzett kísérletek.

Míg az egerek mindegyike három ember sejtjeiből származó gerincvelő-implantátumot kapott, az embereken végzett beavatkozások során minden egyes páciensnek egyedi gerincet növesztenének, a saját testükből származó sejtek felhasználásával. Dvir szerint ez lehetővé tennék a sérült szövetek regenerálódását a kilökődés kockázata nélkül.

„Világszerte emberek milliói bénulnak le gerincsérülés miatt, és még mindig nincs hatékony gyógymód az állapotukra. A nagyon fiatalon lebénult emberek sorsa az, hogy életük hátralevő részében kerekesszékben üljenek, és viseljék a sérülésükkel járó összes társadalmi, pénzügyi és egészségügyi következményt. Ennek megoldásában reménykedünk azzal, hogy visszaadjuk nekik a járás képességét” – mondta a lapnak a professzor.

A kutatás sajátossága, hogy a korábbi kísérletekkel ellentétben nem őssejteket fecskendeztek az állatok gerincvelőjébe, hanem emberi sejtekből tényleges gerincvelődarabokat növesztettek a laboratóriumban, és azokat ültették az egerekbe. Továbbá az is újdonság, hogy hosszú ideje bénult állatokat is sikerült járásra bírni, az ilyen típusú kutatások ugyanis legtöbbször frissen mozgásképtelenné vált egyedekkel dolgoznak. Az izraeli kutatásban mindkét esetet figyelembe vették, és míg a krónikusan bénult egereknél 80 százalékos volt a sikerarány, a frissen lebénult egyedek 100 százaléka visszanyerte a mozgásképességét.

Az emberi sejteket biopszia útján távolítják el a hasból. „A zsírsejteket elkülönítjük más anyagoktól, például a kollagéntől és a cukortól, és génszerkesztési módszerekkel átprogramozzuk a sejteket, hogy azok a test bármely sejtjévé alakulhassanak. A sejteket a biopszia során gyűjtött zsírszövet nem sejtes részéből készített anyagba helyezzük 30 napra, majd leutánozzuk, ahogy a gerincvelő fejlődik az embrióban. Így egy gerincvelőből származó mikro-neuronszövet keletkezik, amit behelyezünk a lebénult állatokba” – osztotta meg a receptet a kutatás vezetője.

Dvir és kutatócsoportja céget is alapított, hogy a technológiát átültessék emberi klinikai tesztekre, és már csak azért is bizakodnak abban, hogy hamar sikerül engedélyeztetni és megkezdeni a vizsgálatokat, mert már az egérkísérletekben is emberi sejtekből származó implantátumokat használtak állati eredetűek helyett, így egy lépéssel előrébb járnak. A kutatók úgy vélik, módszerük túlmutat a gerincsérülések kezelésén, és azt is vizsgálják, hogy péládul a Parkinson-kór, az agyi traumák, a szívinfarktus vagy az időskori makuladegeneráció esetén is bevethető-e.

