Videóajánló: Mi a biológiai háttere az egyes tetteinknek a legjobb és legrosszabb pillanatainkban?

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Ki?

A szovjet bevándorlók gyermekeként már New Yorkban született Robert Sapolsky először a Harvard Egyetemen szerzett diplomát biológiai antropológiából, majd miután Afrikában majmok viselkedését kutatta, a Rockefeller Egyetemen PhD-zett neuroendokrinológiából. A viselkedéstan területén elismert kutató a közérthető, szórakoztató, de emellett elképesztően alapos előadásairól is ismert, amelyeket már jó ideje a Stanford Egyetemen tart.

Mit?

Alábbi előadását egy visszatérő fantáziájával kezdi: gyerekkorától kezdve rengetegszer elképzelte már, mit tett volna, ha szemben találta volna magát Adolf Hitlerrel. Kitépte volna a gerincét, kinyomta volna a szemeit, kivágta volna a nyelvét, és így tovább. Csakhogy közben békepártinak tartja magát. Szereti az erőszakos filmeket, és jó érzés háborús taktikákat gyakorolni a lézerharcpályán, de közben a szigorú fegyverkorlátozás elkötelezett híve. Sokakat látna szívesen halottan, pedig ellenzi a halálbüntetést. Ez a kettősség szerinte az emberi fajba van kódolva: nem magát az erőszakot vetjük meg, csak a mi szemszögünkből helytelennek tartott erőszakot. Amikor az erőszakot helyesnek gondoljuk, akkor viszont imádjuk: háborús hősöket ünneplünk, hadvezéreket dicsőítünk, a mozi és a videojátékok története pedig arról árulkodik, hogy semmi sem vált ki olyan zsigeri izgalmat az emberből, mint a tömény fegyverropogás, a fröccsenő belsőségek vagy a reggeli napalm illata. Az állatvilág fajaival ellentétben az ember szórakozásból is képes ölni, és nagyon kreatív tud lenni, ha brutalitásról van szó. Sapolsky elmagyarázza, hogyan alakult ki ez az emberi sajátosság, és mi a biológiai háttere.

Mindez a 2017-ben megjelent, Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst című könyvén alapul, amely tavaly magyarul is megjelent az Alexandra Kiadónál, Viselkedésünk: Az ember biológiája legjobb és legrosszabb pillanataiban címmel. A könyvben az emberi viselkedés legszélsőségesebb cselekedeteinek (a ravasz meghúzása vs. szeretteink megsimogatása) okait igyekszik feltérképezni: mi történik egy pillanattal, egy nappal, egy évvel vagy egy civilizációval korábban, és mi a szerepe ebben a neuronoknak, az izmoknak, a hormonoknak vagy épp a kultúrának.

Hol?

Az előadás házon belül, a Stanfordon zajlott – akit érdekel, milyen órákat tart Sapolsky az egyetemen, a Stanford Youtube-csatornáján elérhető a 25 videóból álló teljes emberi viselkedésbiológia kurzusa is.

Korábbi videóajánlóink: