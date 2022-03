Több százezernyi légifotón elevenedik meg Anglia történelme

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Nagy napra ébredtek ma az angol tájak kedvelői: a Historic England 400 ezer digitalizált légifelvételt tett kereshetővé a neten, így mostantól bárki megnézheti, hogy hogy nézett ki a kedvenc vidéki kastélya, labirintusa, focipályája vagy iparvárosa.

A most feltöltött képek java részét, mintegy 300 ezer felvételt a Historic England munkatársai készítettek 1967-től napjainkig, a többit magánszemélyek, ügynökségek vagy éppen a Brit Királyi Légierő pilótái örökítették meg.

A program szerencsés esetben több, különböző időben készült felvételt is tartalmaz egy-egy helyszínről, így a történelmi változások is figyelemmel kísérhetőek, de vannak olyan légifotók is, amelyeken vaskori vagy római települések, utak vagy villák nyomai láthatóak. Sok esetben éppen ezek a nyomok árulják el, hogy hol érdemes ásatást kezdeni, a tavalyi év egyik jelentős régészeti felfedezésében a szántóföld tulajdonosa ellenőrizte a területről készült légifelvételeket, hogy lát-e rajta valamilyen mintázatot. Látott, az ottani római kori villa feltárása jelenleg is folyik.

Fotó: Historic England





Az egyesület tanácsokkal is szolgál a gyűjtemény használatához: ahhoz, hogy egy légifelvétel mondjon is valamit, érdemes több szögből is megvizsgálni a területet, lehetőleg különböző évszakokban készült képeken, mert bizonyos körülmények között nem látható rajtuk minden.





Annak ellenére, hogy az amatőr régészkedés jó móka, a Historic England szerint jobb szakemberre bízni a következtetések levonását – viszont így most már laikusok és szakemberek is kereshetnek az adatbázisban. Ha valaki nem Arthur király vagy Attila sírját keresi a képeken, akár azt is megnézheti, hogy megvolt-e ötven évvel ezelőtt a kedvenc focipályája, a második világháború iránt érdeklődők pedig korabeli felvételek között kereshetnek, ezeket javarészt a RAF bocsátotta az egyesület rendelkezésére.

