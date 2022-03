Az Auchan elsőként vezeti ki a gurigáról letéphető, vékony műanyag zacskókat

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Miután a járvány az egyszer használatos műanyagok elleni harcnak is keresztbe tett, úgy tűnik, kezd magára találni a mozgalom. 2021 júliusában hatályba lépett a magyar műanyagtörvény (amely szakértők szerint több, mint a semmi, de azért nem váltja meg a világot), idén pedig célegyenesbe került a műanyagszennyezés megállításáról szóló globális egyezmény is.

Bár az elmúlt években több kereskedelmi üzletlánc is elérhetővé tett környezetbarát csomagolóanyagokat, a műanyag zacskók teljes kivezetését nemigen merik meglépni. Nem is igazán ösztönzi erre őket a szabályozás: hiába emelték hússzorosára (57 helyett 1900 forintra kilogrammonként) a 15 mikronnál vékonyabb, úgynevezett kiflis zacskók termékdíját, és vezettek be 500 Ft/kg-os termékdíjat a biológiailag lebomló zacskókra, utóbbi – a G7 tavalyi cikke szerint – még így is többe kerül, ha darabra nézzük (3,5 és 6,5 forint).

Az Auchan most a Magyarországon jelenlévő áruházláncok közül elsőként vállalta be, hogy teljesen kivezeti a zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáru leméréséhez és hazaszállításához használt műanyag zacskókat, az úgynevezett rollbageket. Április 19-től így csak – a már eddig is kínált – környezetbarát csomagolóeszközökben lehet hazavinni az árukat.

Mint írják, a gurigáról letéphető műanyag zacskókat „általában egyszer használjuk, addig, amíg lemérjük és hazavisszük bennük a termékeket. Aztán azonnal a kukába dobjuk, és pár óra szolgálat után 200 évig bomlanak le hihetetlen mértékű műanyagszennyezést okozva ezzel a természetben”. Magyarországon a csomagolásra szánt műanyaghulladékoknak csak alig 30 százalékát hasznosítjuk újra, ami nagyjából megfelel a nem túl előremutató nemzetközi trendeknek.

A műanyag rollbagek helyett a zöldség- és gyümölcsosztályon többször használatos, egyszerre hat termék tárolására is alkalmas táskákat; mosható, három darabos Retasakokat; illetve 100 százalékban lebomló, komposztálható, biológiai alapanyagokból készült környezetbarát zacskókat lehet megvásárolni a továbbiakban. A pékárukat mosható, többször használatos biopamut és 100 százalékban papírból készült tasakokban vihetik haza a vásárlók. „Érdemes ezeket a többször használható változatokat a táskánkban tartani, hogy a vásárlásnál mindig nálunk legyenek” – jegyzi meg közleményében a vállalat.

A műanyaghulladékok, így az elhasznált zacskók lebomlás helyett csak apró, szemmel gyakran láthatatlan darabokra foszlanak, és ezeket a darabkákat egyre többször észlelik az emberek és állatok szervezetében. A mikroműanyagok az egészségre gyakorolt hatásának kutatása még mindig gyerekcipőben jár, de laborvizsgálatok nemrég kimutatták, hogy már abban a mennyiségben is károsítják az emberi sejteket, amennyi a különböző élelmiszerekkel együtt bekerül a szervezetbe.

