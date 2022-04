Kiengedték a börtönből Ho Csian-kujt, aki ikerlányokon kísérletezett génszerkesztéssel

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Miután letöltötte hároméves börtönbüntetését, újra szabad Ho Csian-kuj, a kínai tudós, aki 2018 novemberében bejelentette, hogy a CRISPR/Cas9 génszerkesztési technológiával úgy változtatta meg egy ikerpár, Lulu és Nana génjeit, hogy rezisztensekké váljanak a HIV-vírusra. A kutató állításai hatalmas hullámokat vetettek, a nemzetközi tudományos világ egy emberként ítélte el a kísérletet, és munkássága nagy vitákat robbantott ki a génszerkesztés etikai problémáiról is.

A kínai hatóságok a kutatót először házi őrizetbe helyezték, majd 2019 decemberében egy kínai bíróság három év börtönre ítélte. Eszerint Ho Csian-kuj szándékosan megsértette az orvosi beavatkozásokra vonatkozó szabályozásokat, és túl gyorsan alkalmazta a génszerkesztési technológiát a támogatott megtermékenyítésben. Az illegális orvosi beavatkozás miatt a sencseni bíróság a letöltendő börtönbüntetés mellett 3 millió jüanra (mintegy 430 ezer dollárra) is büntette, míg kutatócsoportjának további két tagjára enyhébb büntetést szabtak ki.

Mi lehet a génszerkesztett gyerekekkel?

Az MIT Technology Review keddi összefoglalója szerint egyelőre nem tudni, visszatér-e a tudományos munkához Kínában vagy máshol. A Ho Csian-kujt jól ismerők idealista, naiv és ambiciózus kutatóként írták le a Rice Egyetemet és a Stanford Egyetemet is megjárt tudóst, aki azt hitte, Nobel-díjra is jelölhetik, amiért megtalálta a HIV-vírus okozta járvány megakadályozásának új módját.

Ho Csian-kuj a sencseni Déli Műszaki Egyetem 2018 végén kísérletezett összesen hét embrión. A genomszerkesztés célja egy CCR5 nevű gén volt, aminek ismert mutációi emberek milliói számára természetes HIV-rezisztenciát biztosítanak. A gyerekvállaló pár férfi tagja ugyanis, állította He, maga is HIV-pozitív volt, és szerette volna megkímélni gyerekeit a Kínában rengeteg megbélyegzéssel járó betegségtől. A kísérletekből végül összesen három gyermek született, az ismertté vált ikerlányok és később egy másik olyan pár gyermeke, amelynek férfi tagja korábban szintén megfertőződött a HIV-vírussal.

Négy évvel a születésük után semmit nem tudni a génszerkesztett gyerekek kilétéről, egészségéről vagy arról, részesültek-e bármilyen kártérítésben. A Nature februári cikkében két kínai bioetikus arra szólította fel a kínai kormányt, hogy hozzon létre egy kutatóközpontot, ahol felügyelik a CRISPR-gyerekek egészségét. A tudósok azt is kérték, hogy végezzék el a gyerekek genetikai elemzését és tárjék fel a potenciális génhibákat, amelyeket további generációkra is átörökíthetnek.

Mindenkit sikerült felelősségre vonni?

Amikor 2018 novemberében Ho Csian-kuj kísérletei napvilágra kerültek, a kínai és nemzetközi tudományos közösség éles kritikával fogadta őket. A legtöbben úgy vélték, hogy a génszerkesztés csekély orvosi hasznot hajthatott, miközben fennáll annak a veszélye, hogy hibás információk kerültek a lányok genomjába. A kutató eredményeit egyetlen tudományos folyóiratban sem publikálta. Az MIT Technology Review később hozzájutott a tanulmány vázlatához, amiről egy kutató azt mondta, hogy égbekiáltó tudományos hiányosságokkal és etikai mulasztásokkal volt tele.

Miközben a kísérletekért nyilvánvalóan He és kutatótársai felelősek, más tudósok is tudtak a projektről, sőt bátorították is. Köztük volt Michael Deem, a Rice Egyetem korábbi professzora, aki részt is vett a kísérletben és John Zhang, egy New York-i termékenységi klinika vezetője, akinek tervei között korábban szerepelt a technológia kereskedelmi forgalomba helyezése. Bár Deem 2020-ban elhagyta a Rice Egyetemet, az intézmény soha nem adott közre semmilyen magyarázatot a génszerkesztett csecsemők létrehozásában játszott szerepéről.

