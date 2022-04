Bye, bye nejlonzacskó! Mától környezetbarát tasakok veszik át a műanyagok helyét az Auchanban

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

A francia alapítású, Magyarországon 24 áruházat üzemeltető Auchan volt az első kiskereskedelmi üzletlánc, amely bejelentette, hogy kivezeti a leginkább zöldségek, gyümölcsök és pékáruk csomagolására szánt, egyszer használatos műanyag zacskókat a magyarországi üzleteiből.

A gurigáról letéphető, a köznyelvben gyakran csak nejlonzacskóként emlegetett tárolók forgalmazásának megszüntetése azért is sürgető, mert azok a legszennyezőbb anyagok közé tartoznak: néhány órás használatuk után a természetbe kerülve 200 év alatt bomlanak le, hozzájárulnak a mikroműanyag-szennyezéshez, újrahasznosításuk pedig igen korlátozott, legfeljebb 30 százalékos.

Fotó: Auchan

Az Auchan áruházaiban már eddig is lehetett kapni a műanyag zacskók környezetbarát alternatíváit, de 2022. április 19-től már csak ilyeneket lehet kapni. „A zöldséget és gyümölcsöt környezetbarát zacskóban, hat termék tárolására is alkalmas zöldség-gyümölcs táskában, illetve mosható, praktikusan összetekerhető ReTasakokban vihetjük haza. A péksüteményekhez pedig biopamut zsákokat használhatunk, amelyek otthoni tárolásra is alkalmasak. Ezeket szintén ki lehet mosni, és egy következő alkalommal újra fel lehet használni a vásárlásnál. A textilzsákon kívül egyszer használatos, ám teljes egészében újrahasznosítható, illetve lebomló, 100%-ban papírból készült zacskóba is tehetjük a pékárut” – írja közleményében az üzletlánc.

Fotó: Auchan

A 10 forintba kerülő környezetbarát zacskó az Auchan tájékoztatása szerint magyar gyártótól ered, 100 százalékig lebomló anyagból készült, valamint iparilag és házilag is komposztálható – ezért végső elhasználódása után a kommunális hulladékok közé kell dobni.

A pékárukhoz ajánlott, szintén 10 forintos tasak 100 százalékban papírból, FSC tanúsítvánnyal rendelkező összetevőkből készült, komposztálható és papírként száz százalékban újrahasznosítható. A péksüteményekhez továbbá többször használható, 40 fokon mosható retasakot is ajánlanak, amit két méretben (30*30 és 30*45 cm) lehet kapni, 4 kilogramm a teherbírásuk és 100 százalék organikus pamutból készültek – ezek ára 299 és 349 forint.

Fotó: Auchan

A zöldségek és gyümölcsök tárolására ehhez hasonló (többször használható, 40 fokon mosható, stb.) retasak kapható, amit 3 darabos csomagban lehet kapni, 499 forintért. A zöldség-gyümölcs osztályon emellett környezetbarát táska is elvehető, szintén 499 forintért – erre akár 6 címkét is fel lehet ragasztani, így többféle terméket lehet belepakolni.

