Halnak a hüllők, ez pedig nagy baj a Földnek

A Föld hüllőinek 21,1 százalékát fenyegeti kihalás egy frissen megjelent tanulmány szerint, amely a maga műfajában hiánypótló is: a madarakról, a kétéltűekről és az emlősökről már készült hasonló átfogó felmérés, a hüllőkről azonban nem. A kihalási toplistán a kétéltűek állnak a legrosszabbul, ezeknek az állatoknak 40,7 százaléka tűnhet el a Föld színéről, ez az arány az emlősök esetében 25,4, a madaraknál pedig 13,6 százalék.

Viszonylag jó hírnek számít, hogy hiába hanyagolták ilyen sokáig a hüllőket (a mostani tanulmányban 17 év adatait foglalták össze), a más fajokért tett erőfeszítések valószínűleg segítenek a hüllők megóvásában is. Szükségük is van a segítségre: a tanulmány szerint az erdőlakó hüllők 30 százaléka van veszélyben, míg a szárazabb körülmények között élők 14 százalékát fenyegeti pusztulás.

A most vizsgált 10196 fajból 1829 már eddig is veszélyeztetettként volt számon tartva, további 1489-ről pedig megbízható adatok hiányában nem tudták ezt megállapítani. Az elmúlt időszak megfigyelései alapján ezek között is akad olyan, amelynek veszélyben van a fennmaradása.

Erdőirtás, macskák, rókák

A legnagyobb veszélyt, ahogy az erdőben és a sivatagi körülmények között élő fajok összehasonlítása is mutatja, az erdőirtás jelenti. Ennek az egyik legnagyobb vesztese a királykobra (Ophiophagus hannah), amelyet az IUCN sebezhető kategóriába sorolt, de az élőhelyének folyamatos pusztítása miatt egyre nagyobb veszélyben van a fennmaradása. Más fajok létét a vadászat veszélyezteti, de komoly veszélyt jelentenek az invazív fajok is.

Mike Hoffmann, a tanulmány egyik szerzője szerint eddig méltatlanul hanyagolták a hüllőket, de abban bízik, hogy a mostani kutatás felhívja majd a figyelmet a védelmük fontosságára. Neil Cox, a tanulmány egyik vezető szerzője szerint kellő védelem nélkül 15,6 milliárd évnyi evolúció munkája mehet veszendőbe, ha a veszélyeztetett hüllőfajok nem kapnak megfelelő védelmet, Hoffmann szerint pedig a hüllők pusztulásának beláthatatlan következményei lehetnek az ember számára is.

Nincs még minden veszve: Bruce Young, a tanulmány másik vezető szerzője szerint az legalábbis jó hír, hogy ahol már vannak konzervációs törekvések akár más fajokkal kapcsolatban is, a hüllőpopuláció is jobb állapotban van, ezért a biodiverzitás megőrzéséért tett törekvések egyszerre használhatnak az összes fajnak. Mindeközben persze a Föld egy kihalási hullám kellős közepén tart, ezért a biodiverzitásnak minden védelemre szüksége van, az ENSZ biodiverzitási tanácsán még idén döntenek arról, hogy a tagországok milyen erőfeszítéseket tesznek majd a sokszínűség megőrzéséért.

