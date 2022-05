Már csak 10 vadon élő vaquita maradt a Földön, de még meg lehetne menteni a fajt a kihalástól

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy genetikai vizsgálat szerint van esélye a túlélésre a világ legveszélyeztetettebb tengeri emlősének, a kaliforniai disznódelfinnek, vagy más néven a vaquitának - erről számolt be csütörtökön a BBC. Az állat vadon élő példányai már csak a Kaliforniai-öböl legészakibb csücskében találhatóak meg, és ott is mindössze tíz darab úszkál.

Jacqueline Robinson, a Kaliforniai Egyetem (San Francisco) kutatója, a Science folyóiratban május elején megjelent tanulmány szerzője elmondta, nincs okunk rá, hogy a populáció kis száma vagy alacsony genetikai diverzitása miatt azt gondoljuk, hogy a disznódelfin halálra van ítélve. Robinsonék kutatása egyértelműen rámutaott, hogy az állatnak nagyon jók a túlélési esélyei, ha képesek vagyunk arra, hogy élőhelyéről eltávolítsuk a kopoltyúhálókat, ezzel védve az állatokat.

Nőstény kaliforniai disznódelfin és borja a mexikói San Felipe környéki vizeiben. Fotó: PAULA OLSON/AFP

Korábban néhány aktivista már feladta a disznódelfin megmentésére tett erőfeszítéseket, mert azt gondolta, még ha sikerülne is megvédeni a halászhálóktól, a beltenyészet egészségügyi hatásai miatt akkor sem élne túl a tengeri emlős. Robinson szerint azonban a disznódelfinnek a következő 50 évben kifejezetten jók a túlélési esélyeik, ha biztosítjuk az élőhelyüket.

A kutatók 1985 és 2017 között befogott disznódelfinek DNS-ét elemezték, és olyan számítógépes modellt állítottak fel, ami képes előre jelezni, hogy a genetikai örökítőanyaga alapján az elkövetkező öt évtizedben hogyan változhat a populáció.

A disznódelfinek megmentése azonban egyáltalán nem tűnik egyértelműnek: a kopoltyúhálók betiltására tett kísérleteket korábban élesen ellenezték a helyi halászközösségek, akiknek a megélhetése függ a halászattól. A környéken ráadásul virágzik az illegális halászat is: az utóbbi években főleg a tengerek kokainjának nevezett, a kínai feketepiacon kilónként 46 ezer dollárért (több mint 16 millió forint) árusított totoaba nevű halat igyekeztek kopoltyúhálókkal minél nagyobb számban kifogni, csakhogy ezekbe a hálókba a disznódelfinek is beleakadtak. A totoaba azért számít olyan értékesnek, mert a kínaiak szerint a hal úszóhólyagja gyógyító erejű, ugyanakkor a túlhalászás miatt mára ez a halfaj is a veszélyeztetett fajok listájára került.



Kapcsolódó cikkek a Qubiten: