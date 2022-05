A legújabb eredmények szerint a meddő férfiaknál kétszer nagyobb a mellrák kialakulásának valószínűsége

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Terméketlen férfiaknál kétszer nagyobb valószínűséggel alakulhat ki rosszindulatú melldaganat, mint azoknál, akiknek nincsenek termékenységi problémái – állítja a szakterület legfontosabb orgánumának számító Breast Cancer Research folyóiratban kedden, május 17-én megjelent tanulmány, amely az eddigi legátfogóbb kutatás eredményeit foglalja össze.

„Az egyértelmű összefüggés biológiai okait még nem sikerült tisztázni, mielőbb fel kell tárni a mellrák kialakulásának hormonális hátterét” – idézi a Guardian Michael E. Jones-t a londoni Rákkutató Intézet kutatást vezető munkatársát. A férfiak körében viszonylag megbetegedés kialakulásának hátteréről, éppen a kórkép ritkasága miatt mostanáig kevés eredmény látott napvilágot. Ezért is számít egyedülállónak az Angliában és Walesben a Breast Cancer Now program keretében az elmúlt 12 évben összesen 1998 mellrákkal diagnosztizált férfi bevonásával zajló vizsgálat. Ennek során a pácienseket egyebek mellett arról is kikérdezték, hogy van-e biológiai gyermekük, volt-e valaha is fogamzási problémájuk, illetve kerestek-e fel orvost vagy klinikát termékenységi problémáik miatt.

A kedden, május 17-én publikált eredmények szerint a rákbeteg férfiakéval megegyező szocioökonómiai mintázatot mutató, de egészséges kontrollcsoporthoz képest a vizsgált populációban kiugróan magas volt a gyermektelen férfiak aránya. A kutatók ezen felül azt találták, hogy a mellrákkal diagnosztizált férfiak szignifikánsan nagyobb valószínűséggel számoltak be termékenységgel kapcsolatos problémáikról.

A kutatók szerint a kialakulás biológia mechanizmusainak mielőbbi feltárása azért is fontos, mert a férfiaknál jóval magasabb a mellrák halálozási kockázata, bár az sem tisztázott, hogy ennek oka a szűrés és a felismerés hiányában vagy másban keresendő.

