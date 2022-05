Videóajánló: Mitől mérgezett a föld?

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Mit?

A földkéreg talajnak nevezett legfelső, laza, termékeny rétege szerves és ásványi anyagok, élő és élettelen komponensek keveréke, amely élteti a növényeket és a gombákat, ezzel állatok tömegét táplálja, ráadásul a szárazföldi fauna 40 százalékának menedékül is szolgál életciklusuk valamelyik szakaszában.

Az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezete, a FAO által két éve közzétett nemzetközi talajökológiai jelentés szerint az elmúlt évtizedek kutatásai rendkívül sokféle és összetett funkciójú, gazdag biodiverzitású ökoszisztémát azonosítottak a legkülönfélébb talajokban. Egészen a közelmúltig úgy tűnt, hogy a talajlakó mikroorganizmusok annyira elterjedtek az egész világon, hogy a mezőgazdálkodás és az urbanizáció sem árthat nekik. Csakhogy épp ennek az ellenkezője az igaz: a talaj-ökoszisztémák nagyon is sérülékenyek. A jelentés több mint egy tucat olyan emberi tevékenységet sorol fel, amely jelentősen és visszafordíthatatlanul károsítja a talajorganizmusokat. Ide tartozik az erdőirtás, a túlhasználó talajművelés miatti tömörödés, illetve erózió, az intenzív mezőgazdálkodás során használt kemikáliák okozta elsavanyodás, a nem megfelelő öntözésből és talajvíz-gazdálkodásból fakadó szikesedés, a leginkább betonozást jelentő felületi lezárás, valamint az égetés.

Ki?

Az Egyesült Államok agrárminisztériumának természeti erőforrások felett őrködő szolgálata (USDANRCS) az elmúlt évtizedben számos tájékoztató anyagot, nyomtatott és online-kiadványt, valamint több tucat kis- és nagyfilmet készíttetett a környezet- és természetkímélő mezőgazdálkodási gyakorlatokról. A termőtalaj kiemelt témája ezeknek az amerikai adófizetők pénzéből finanszírozott tudományos népszerűsítő tartalmaknak.

Hol?

A szövetségi agrárkormányzat a talaj egészségének tudománya (Science of Soil Health) gyűjtőcímen a Youtube-on is szabadon elérhetővé tette 4-5 perces videóit, amelyek a nitrogén- és szénciklustól a talajélet mikrobiológiáján át a hajszálcsövességen alapuló hidrológiai folyamatokig szinte minden szóba jöhető talajtani területet érintenek. Az elméleti tudnivalók mellett konkrét talajbarát megoldásokat is bemutató filmek ugyan elsősorban a gazdálkodóknak szólnak, de csak annyira szakmaiak, hogy még az átlagos természettudományos műveltségű laikusok is megérthessék a lényeget.

Az alábbiakban két olyan videót ajánlunk a sorozatból, amelyek az eketalp-betegség néven is ismert, a talaj strukturális degradációja miatt kialakuló talajtömörödés (soil compaction) világszerte egyre nagyobb jelentő problémájára is kitérnek. (Az emberi tevékenység következményeként kialakuló leromlásról nemrégiben a Qubiten is beszámoltunk.)

A fenti filmekhez ugyan nincs magyar szinkron, de annak, aki hajlandó 50 percet szánni arra, hogy megértse, miért is annyira fontos a termőtalajok egészsége, jó szívvel ajánljuk a Mérgezett föld című magyar dokumentumfilmet.



Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: