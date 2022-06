Csodásan díszített viking kardot találtak Norvégiában

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Egy fémkeresős hobbista tavaly egy kis darab kardmarkolatra bukkant egy Gausel környékén fekvő norvég farmon. A leletet jelentette a műemlékvédelemnek, akik gondoskodtak a megőrzéséről, az élet pedig haladt tovább: Stavanger egyébként is gazdag régészeti lelőhelynek számít, az ehhez hasonló leletek nem számítanak ritkaságnak. Aztán 2022 tavaszán egy másik fémkeresős is talált egy darab kardot: ez már nagyobb volt és érdekesebbnek tűnt.

Ez a törvénytisztelő állampolgár is jelezte a hatóságoknak, hogy mit talált, a Stavangeri Egyetem munkatársai pedig rájöttek, hogy a két darab összeillik. A fegyver markolatát arannyal és ezüsttel díszítették, a keresztvas pedig állatfejeket formázott. A markolaton niello-technikával készült geometrikus minták láthatóak, ezzel a technikával feketére színezik az ezüstöt. A niello különösen a középkori kardmarkolatokon volt divatos, a régészek szerint ez a kard valamikor a kilencedik században készülhetett.

A kard restaurációja Fotó: Lise Chantrier Aasen, UiS

Zanette Glørstad, a Stavangeri Egyetem régészeti tanszékének kutatója szerint a fegyver különösen gazdag díszítése és a keresztvas egyedi kialakítása miatt rendkívül értékes leletről van szó, amely valószínűleg Norvégián kívül is komoly érdeklődésre tarthat számot.

Ritka kardforma

A fegyver az úgynevezett D típusú kardokhoz tartozik: Jan Petersen norvég régész 1919-es kategorizálásában ezek a legnehezebb kardok, amelyeket a vikingek forgathattak. Amint írja: „a markolat masszív, a markolatgomb három részből áll, amelyek közül a középső a leghosszabb, a keresztvas, a gomb és a markolat gazdagon díszített” – a mostani lelet megfelel a leírásnak.

A D típusú kardok nem voltak túl elterjedtek a vikingek között, mára mindössze húsz hasonlót tartanak számon Norvégiában, ezért a régészek azt feltételezik, hogy a fegyverek külföldről, nagy valószínűséggel Angliából, Írországból vagy Skóciából származtak, de Petersen szerint a típus egy gyönyörű képviselője éppenséggel Magyarországon került elő.

A keresztvas díszítése Fotó: Lise Chantrier Aasen, UiS

Glørstad szerint ennek ellenére nem lehetetlen, hogy éppen ez a darab Norvégiában készült, bár a díszítések stílusa inkább francia vagy angol eredetet tesz valószínűvé. A markolat leginkább egy skót leletre, az Eigg szigetén előkerült kardra emlékeztet, ez egy sírból került elő, és valamikor a 800-as években készült.

A brit származást teszi valószínűvé az is, hogy a környék egyik legjelentősebb régészeti lelőhelyén, a Gausel-királynő sírjában is rengeteg innen származó kincset találtak. Glørstad szerint a markolat egyedi kialakítása és a díszítés finomsága miatt még további vizsgálatok szükségesek a kard eredetének pontos meghatározására, ezért a Stavangeri Egyetem történeti múzeuma külföldi szakértőket is bevon majd a kutatásba. A lelet restaurációja után a régészeti múzeumban lesz majd megtekinthető.

