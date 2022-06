Videóajánló: Káprázatos arcrekonstrukciók elevenítik meg a több tízezezer éves emberi leleteket

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Mit?

A fényképezés megjelenése előtt leginkább csak az arisztokratáknak adatott meg az a kiváltság, hogy a megrendelésre készített családi festményekről megtudják, hogyan néztek ki elődeik. A 19. század elejétől a fotográfia demokratizálta a portré műfaját, ezért néhány generációra visszamenőleg már megismerhető az ősök külseje, így az új nemzedék tagjai is tisztában vannak azzal, hogyan néztek ki a dédszüleik.

A jóval korábban élt emberek vonásaival azonban egészen a közelmúltig más volt a helyzet. A csontleletek paraméterei alapján persze korábban is tisztában voltak a kutatók azzal, hogyan nézhetett ki egy ember 5-10-15 ezer évvel ezelőtt, de az archeológia és a kapcsolódó rokontudományok eszköztára rengeteget fejlődött változott az elmúlt két évtizedben. Ma már a törvényszéki antropológia mellett a genetika is segíti a rekonstrukciót. A leletekből kinyert DNS alapján az egykor élt ember vonásai, szemének, hajának és bőrének színe, de még fizikai és mentális egészségi állapota is rekonstruálható, ahogy azt korábbi cikkeinkben bemutattuk.

Kik?

Az Ancestral Whispers tudóscsapat a fellelhető tudományos szakirodalomból dolgozik. A csontleletek alapján a 30 ezer évvel ezelőtt virágzó cro-magnoni kultúrától a neandervölgyieken át a Stonehenge-et felépítő népekig számos ősi ember portréját megalkották már. A számítógépes technológiával készült rekonstrukciók hitelességét a leletek tudományos feldolgozása garantálja, a ma élők ugyanakkor rádöbbenhetnek, hogy már sok ezer évvel ezelőtt is hozzájuk hasonló emberek népesítették be a Földet.

Hol?

Az Ancestral Whispers videói a YouTube-on is megnézhetők. Magyar felirat vagy szinkron ugyan nincs, de a képek magukért beszélnek így is.

